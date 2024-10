Las madres que se hicieron presentes en la puerta de la Escuela Primaria N°17 de Marcos Paz aseguran que no fueron a pegarle a la maestra acusada de maltrato, sino a esperarla en el horario de salida. También aducen que los chicos ya habían reclamado la semana anterior en Dirección pero que fueron ignorados.

Los niños se quejaron de que la docente utiliza lenguaje despectivo y denigrante, llamándolos "macacos" e "inservibles". La maestra agredida es profesora de inglés y se encuentra al frente de la clase desde hace un mes y medio en condición de suplente.

“Hoy los nenes están contentos porque el cuco de los miércoles no viene más”, reveló la madre de uno de los alumnos de sexto grado en diálogo con TN y agregó: “A mi hijo le decía ´black´ y ´macaco´”.

Otra, se pronunció en el mismo sentido: “Le gritaba en el oído, le decía que no iba a hacer nada en la vida y que era una burra de mier..”. “Una de las nenas faltó porque no quería verla, le tenía miedo”, agregó.

Una de las mujeres detalló que un pequeño grupo se animó a hablar con la Directora en tanto que otra aseguró que la mayoría “no decían nada porque sino no iban a ir al campamento”.

Por otra parte, aclararon que hicieron “todo lo que corresponde desde la vía legal para solucionar la situación” y argumentaron que reaccionaron golpeando a la mujer porque estaban “cansadas” de que nadie las escuchara.

“No vinimos dispuestas a pegarle. La esperamos en la esquina porque sabíamos que llevaba dos y media”, contó Jennifer en diálogo con canal 13. “Nosotros venimos notando que los nenes se vienen quejando de que ella tiene manos tratos hacia ellos”, explicó.

“Hace una semana y media, tres alumnas se fueron a quejar a la Dirección, la cual no se le elabora un acta de la directora ni nada”, se quejó al tiempo que detalló: “Los nenes los miércoles lloraban a todas las madres que no querían venir al colegio”.

“Mi nena, en mi caso, yo le pregunto, hija, ¿por qué no querés ir al colegio? Y mi nena me responde: ‘porque la seño nos hace esto y esto y esto’” relató y enumeró los maltratos: “Negros macacos, le decía, no van a ser nunca nadie en su vida. Dan asco. Van a ser unos blacks el resto de su vida. En el medio de las clases. A todas las criaturas”.

Y agregó: “Hay nenes con distinto nivel de aprendizaje. Se supone que ella está capacitada para dar clases. Hay una nena que se le dificulta el habla. Se le sentó al lado y le dijo: ‘Mirá cómo hablás. Sos despreciable, nena, ¿cómo vas a hablar así?’”

“Una profesora te tiene que cuidar y te tiene que enseñar. Que un profesor trate así a nuestros hijos, me parece que tiene poca vocación”, opinó otra mamá. Otra justificó: “Como madre no voy a permitir que ninguna persona la trate de denigrar a mi hija o la haga sentir mal porque es una nena de 11 años. Sé que a la larga eso la va a hacer sentir mal”.

“Está bien que digan que somos unas violentas, pero acá la que ejerce violencia sobre los niños es la docente”, manifestó la mujer, que dijo “no estar arrepentida”. “Eso es un cuarto de lo que ella le hizo en la cabeza a los chicos”, se justificó.

En ese sentido, agregó: “Ningún título te da el poder de maltratar a una criatura. Una criatura de tan solo 10 años. No te da el poder de decirle que no van a ser nadie en la vida, por más que vengan a un colegio del Estado. Se cree que porque el pibe es pobre, le pueden decir lo que quieran. Y no es así. Mi hija es pobre y la mando acá porque no me queda otra”.