La ciudad de La Plata fue escenario del rodaje de El futuro es nuestro, una miniserie distópica producida por Netflix que completó una etapa clave de filmación entre fines de enero y los primeros días de febrero. La producción internacional no solo transformó el centro platense en un set de grabación, sino que además generó empleo local y proyectará a la capital bonaerense ante millones de espectadores en todo el mundo.

Ads

La producción completó una etapa clave de filmación en el centro platense y dejó un impacto concreto: más de 500 puestos de trabajo para trabajadores y extras bonaerenses, además de técnicos locales y servicios asociados al rodaje.

La capital bonaerense, elegida por Netflix

El principal set de grabación fue el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un edificio emblemático ubicado en pleno casco urbano, junto a plazas, teatros y espacios públicos que fueron utilizados como escenarios de la ficción.

Ads

Julio Alak visitó el set de filmación de la miniserie para Netflix El Futuro es nuestro.

El intendente de La Plata, Julio Alak, visitó el set tras la última jornada de filmación y destacó que la llegada de una producción internacional de este nivel fue posible gracias a la puesta en valor de edificios históricos y espacios públicos de la ciudad.

“La Plata fue elegida por una productora de Netflix para filmar una serie que se va a difundir en 190 países. Esto posiciona a la capital bonaerense ante millones de personas en todo el mundo”, señaló el jefe comunal.

Ads

Rodaje, empleo y movimiento económico

El paso de El futuro es nuestro por la capital provincial implicó la contratación de más de 500 extras locales y alrededor de 50 técnicos platenses, además de trabajadores vinculados a producción, logística, vestuario y efectos especiales.

Durante las jornadas de grabación se filmaron escenas de alto impacto visual, con soldados, camiones y efectos especiales, lo que motivó cortes de tránsito y restricciones temporales en distintas zonas del centro de la ciudad.

Desde el municipio y la producción coincidieron en que este tipo de proyectos no solo generan empleo, sino que también fortalecen a la industria audiovisual bonaerense y abren la puerta a futuras filmaciones en la provincia.

Ads

Una historia distópica con proyección internacional

La miniserie, producida por K&S Films —responsable de títulos como Relatos salvajes, El Clan, La odisea de los giles y El Eternauta—, se desarrolla en un mundo distópico atravesado por una catástrofe ambiental.

La trama sigue a una coalición de países sudamericanos que intenta frenar el hambre y la violencia, mientras la aparición de un líder religioso profundiza la crisis. En ese contexto, un exdetective se convierte en la última esperanza para evitar el colapso.

El elenco está integrado por Enzo Vogrincic, Delfina Chaves y Marco Antonio Caponi.

Lo que viene: una nueva etapa de filmación

Aunque una de las principales etapas del rodaje ya concluyó, desde la producción confirmaron que habrá una nueva fase de grabación en abril de 2026, que se realizará durante cinco días y se desarrollará íntegramente en interiores del Pasaje Dardo Rocha.

Con esta producción, La Plata se suma al mapa de ciudades bonaerenses elegidas por plataformas internacionales, consolidando a la capital provincial como un escenario atractivo para el cine y las series que se consumen a escala global.

FOTOS: 0221