La derrota de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores dejó una postal que trascendió lo deportivo. Durante la ceremonia de premiación en el estadio Centenario de Montevideo, Juan Sebastián Verón y Claudio "Chiqui" Tapia protagonizaron un frío saludo que volvió a exponer la distancia entre el presidente del Pincha y el titular de la AFA.

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Verón subió al escenario para recibir su medalla y, en el recorrido, saludó a las autoridades de la Conmebol y la FIFA. Cuando llegó el turno de Tapia, ambos se estrecharon la mano, pero sin mirarse ni intercambiar palabras. Fue un saludo breve y distante, captado por las cámaras de la transmisión.

Ni se miraron: el frío saludo entre Verón y Tapia tras la derrota de Estudiantes en la final de la Libertadores

La escena sumó un nuevo capítulo a una disputa dirigencial que lleva tiempo y que excede el ámbito deportivo. Verón es uno de los principales críticos de la conducción de Tapia, con cuestionamientos al modelo de gestión de la AFA, la organización de los torneos y el funcionamiento del fútbol argentino.

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El enfrentamiento tuvo uno de sus momentos más visibles en noviembre del año pasado, cuando Estudiantes rechazó la proclamación de Rosario Central como campeón de la Tabla Anual y sus futbolistas realizaron un pasillo de espaldas al equipo rosarino. El episodio profundizó el conflicto con la conducción de la AFA y derivó en una sanción de seis meses para Verón.

La tensión también se trasladó a las redes sociales, con cruces entre dirigentes y mensajes que dejaron en evidencia las diferencias. La premiación en Montevideo ofreció otra imagen de esa interna, esta vez en una noche especialmente dolorosa para el fútbol platense.

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