A once años del surgimiento de las manifestaciones y el movimiento "Ni Una Menos", con el objetivo de visibilizar la violencia de género y reclamar políticas públicas, ciudades del interior bonaerense como Mar del Plata y Bahía Blanca se volvieron a colmar las calles y plazas.

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Según un informe de La Casa del Encuentro, desde el primer Ni Una Menos hasta mayo de 2026 se registraron 1.115 víctimas por violencia de género en territorio bonaerense. En todo el país hubo 3.424 víctimas fatales y 3.840 hijos e hijas quedaron sin madre.

La ciudad balnearia se movilizó este 3 de junio, con personas autoconvocadas junto a organizaciones sociales y políticas desde el Monumento al General San Martín, en la avenida Luro y Mitre, hasta las puertas del Palacio Municipal.

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#AHORA Marcha de Ni Una Menos en Mar del Plata. pic.twitter.com/hruc4u8elx — mardelplataweb (@mardelplataweb_) June 3, 2026

Por su parte, en Bahía Blanca, mujeres y familias se convocaron a la movilización en la Plaza Rivadavia. Con pancartas, banderas y consignas vinculadas a la lucha contra la violencia de género, los participantes expresan distintos reclamos.

También en Junín, desde las 17, la plaza 25 de Mayo volvió a convertirse en punto de encuentro para la manifestación. En tanto que en Tandil, la concentración fue desde las 17 en la Glorieta de la Plaza Independencia, para marchar a partir de las 18 horas por las calles de la ciudad.

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