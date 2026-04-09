En medio de la sesión por la reforma de la Ley de Glaciares, el diputado nacional Nicolás Massot pidió la palabra para referirse al escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación y cuestionó el clima de acusaciones cruzadas dentro del Congreso.

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El legislador evitó dar nombres propios, pero planteó su preocupación por lo que definió como un “desprestigio implícito” hacia colegas que accedieron a préstamos. “No caigamos en el maniqueísmo de pensar que los que pensamos de una manera somos mejores o más honestos”, advirtió.

Massot sostuvo que el acceso a créditos no debería ser considerado en sí mismo un privilegio. Señaló que en los últimos dos años se otorgaron decenas de miles de préstamos y que, dentro de ese universo, no resulta llamativo que algunos correspondan a funcionarios o legisladores.

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En ese sentido, llamó a evitar acusaciones apresuradas y defendió el principio de inocencia. “Han sido privados no solo del derecho a la presunción de inocencia, sino también del beneficio de la duda”, remarcó.

El diputado también apeló a la convivencia dentro del recinto y pidió mayor diálogo entre pares. “A veces alcanza con caminar unos metros y preguntar”, planteó, al cuestionar que se instalen sospechas sin antes consultar directamente a los involucrados.

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Además, advirtió sobre los riesgos de alimentar discursos antipolítica. “No veo ninguna norma que prohíba que quienes ejercen la función pública accedan a créditos”, sostuvo, y cuestionó la posibilidad de que se busquen restricciones en ese sentido.

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Sobre el cierre, dejó un mensaje hacia el conjunto del cuerpo legislativo: “Tengamos un poquito más de códigos y de camaradería”, expresó.

El planteo se dio en el marco de la polémica por los créditos del Banco Nación , luego de que trascendiera que un número significativo de préstamos habría sido otorgado a funcionarios y personas vinculadas al Gobierno de Javier Milei, lo que derivó en denuncias y cuestionamientos políticos.

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La sesión continuó luego con el debate por la Ley de Glaciares, que fue finalmente aprobada por 137 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones.