El secretario de Finanzas, Federico Furiase, relativizó la crisis económica que atraviesan distintos sectores y aseguró que el malestar responde a “que la gente está muy contaminada por historias particulares”. “Yo no creo que la gente esté peor”, afirmó en A24.

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El funcionario, que integra el equipo económico que lidera Luis Caputo bajo la conducción del presidente Javier Milei, defendió los resultados de la macroeconomía y sostuvo que la situación actual es mejor que la del punto de partida. “La gente tiene que quedarse tranquila porque en el corto plazo va a estar mucho mejor”, pronosticó.

“La gente está contaminada por situaciones particulares” 🗣️



➡️Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, afirmó que “en el corto plazo” todo mejorará y agregó: “No descarto una inflación del 0% en agosto, pero ese no es el punto”. pic.twitter.com/H1BTbwyYaX — El Destape (@eldestapeweb) March 26, 2026

“Me parece que el punto de partida era una inflación que corría al 1% diario”, explicó en una entrevista televisiva. Y fue más allá: “Tenés a mucha gente que le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo”.

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Furiase planteó que la baja de la inflación ya empezó a reflejarse en el día a día. “Veo una economía que se estabilizó. Antes los pesos te quemaban, la gente compraba de más porque no podía proyectar. Hoy eso cambió”, aseguró.

En línea con el discurso oficial, el secretario de Finanzas anticipó una fuerte desaceleración en los próximos meses. “La inflación se va a desplomar, va a bajar muy fuerte a partir de abril y mayo”, afirmó. Incluso, no descartó que pueda acercarse a cero hacia agosto, como deslizó el propio Milei.

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De todos modos, reconoció que marzo será un mes complicado. Según explicó, impactan factores como la suba de la carne, los combustibles y la estacionalidad por el inicio de clases.

Por su parte, el Presidente también admitió recientemente algunas dificultades en el proceso. Habló de “contratiempos”, aunque ratificó el rumbo económico y aseguró que el objetivo es eliminar la inflación antes del final de su mandato en 2027.