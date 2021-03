Por Ramiro Pablo Gómez

No es común que un gobernador recorra, en tal solo una tarde, todas las señales televisivas centrales para explicar una situación. Axel Kicillof estuvo en TN, A24, LN+,C5N, esclareciendo un hecho que se oscureció con una frase y un direccionamiento: “Me ofrecieron la vacuna bajo la mesa” y fue la esposa del gobernador.

“Cuando a uno le tiran un balde de barro y después le dan un pañuelito para limpiarse, se pasa días y días limpiendose. A mí todavía hay gente que me dice que yo cobrara plata de YPF que fue tapa de Clarín y era falso”, expresó este miércoles Kicillof en A24

Se dice livianamente que los medios de comunicación reflejan la “realidad” pero no es cierto, la construyen. Eso quiere decir que lo que se generan en el público lector o televidente puede no ser lo que, en definitiva, este ocurriendo. Si a eso se adhiere una “metralleta” de notas sobre un tema específico con una mirada particular, lo que sigue, es la formación de una opinión pública direccionada de determinada manera.

La frase de la polémica

El caso de “la vacuna a Beatriz Sarlo” fue el tema mediático del día miércoles. Para quienes no la conocen es una reconocida periodista, ensayista y escritora cuyos textos, aun hoy, se leen en facultades de letras y ciencias sociales.

La escritora fue llamada a declarar a Comodoro Py tiempo después de mencionar en un programa televisivo no afín al oficialismo la siguiente frase: “Me ofrecieron la vacuna bajo la mesa y dije: ‘Jamás, prefiero morirme ahogada de COVID’"

En la declaración judicial involucró a la esposa del gobernador bonaerense, Axel Kicllof y fue la noticia del día:

“(El editor) Carlos Díaz me dijo que la idea era legitimar la vacuna a través de figuras públicas. Yo soy de Capital, no estaba anotada en el registro. Como Soledad fue alumna mía, ella se puso en contacto con mi editor”, afirmó la escritora sobre la esposa del gobernador bonaerense, Soledad Quereilhac y generó un escándalo.

La potencia mediática

La opinión pública no se construye solo publicando una noticia, por más ruidosa que sea, sino que debe ser “tomada” por varios medios, que además, replican el mismo punto de vista sobre un aspecto de la realidad y no sobre otros.

Para ser más claros, si el foco se pone en que a Sarlo le ofrecieron “por debajo de la mesa” una vacuna y fue la esposa de Kicillof pero se omite el contexto de ese dialogo o se “le baja el volumen” a las aclaraciones posteriores de la escritora, el gobernadora o su esposa, la construcción de la realidad queda hecha verdad a pesar de todo.

Construcción (y manipulación) de la realidad

La realidad como tal no existe. Los mortales solo podemos “iluminar” algún aspecto de la misma para acercarnos a algo parecido a “una verdad”. El revuelo mediático (y político) por el SarloGate generó un descargo de Soledad Quereilhac y del propio Axel Kicillof para aclarar lo que no se explicó.

“Ella (en referencia a Sarlo) tiene derecho a decir que no se quiere vacunar de esa manera, pero no tiene derecho a embarrar a nadie y no tiene derecho ahora a callarse la boca. Porque sí está impreciso el título porque no es cierto que mi mujer le ofreció una vacuna por abajo de la mesa, tiene que aclararlo”, afirmó Kicillof en otra intervención televisiva.

En efecto, Sarlo, aclaró lo dicho: “Me autocritico fuertemente, no debí decir por 'debajo de la mesa'”, afirmó la ensayista y agregó: “Que me disculpe la Provincia --de Buenos Aires-- por utilizar mal la expresión”.

En un extenso descargo textual, Soledad Quereilhac, intentó explicar el contexto del ofrecimiento que sucedió a finales de enero:

“Eran semanas de intensos ataques a la vacuna Sputnik V: la asociaban, básicamente, con “veneno”. Para contrarrestar ese irresponsable discurso, que transmitía miedo a la población, Axel pensó en convocar 100 referentes de la cultura, el espectáculo, el deporte y otros ámbitos, todxs mayores de 60 años, para sumarse a la campaña. La propuesta fue clara y transparente: hacer de la vacunación un acontecimiento público, sacarse una foto, divulgar la confianza en la vacuna. El objetivo también estaba claro: transmitir a través de un acto ejemplar –y no sólo con palabras– que la vacuna era segura y necesaria”, enfatizó en una parte de la nota pública.

¿Fue por debajo de la mesa?

Está claro que no porque era una campaña que quería visibilizar la vacunación y no ocultarla. La idea era juntar 100 artistas de diferentes ideologías para que se fotografíen vacunandose y, de esa manera, generar confianza en sectores de la sociedad que no la tenían.

Fue en un contexto de publicidad para la Sputnik V que estaba siendo estigmatizada y considerada “veneno” por dirigentes políticos hasta que la publicación de la revista científica The Lancet terminó de legitimar lo que la ciencia y la ANMAT ya habían constatado, que la vacuna era segura.

Sarlo, es crítica del Frente de Todos y también lo fue del kirchnerismo por largos años. No es amiga del oficialismo y este hecho no es el mismo del “vacunatorio VIP” que le costó el puesto a Ginés González García.

Podemos debatir si la campaña de publicidad de la vacuna era pertinente, acertada o necesaria pero no es posible considerar a este hecho público como oscuro y oculto de cara a la sociedad. Tampoco se puede cuestionar este episodio desde la mirada actual cuando la vacuna es un bien preciado y escaso. En aquel momento era despreciada, los anuncios prometian 5 millones de dosis y la cantidad de inscriptos voluntarios apenas llegaba al millon de argentinos.

Volviendo a la construcción de "la realidad", a pesar de las aclaraciones de Sarlo, de la esposa del gobernador y del rally mediático (inédito) de Axel Kicillof, la tapa de Clarín de este jueves es la siguiente: