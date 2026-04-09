En una sesión atravesada por fuertes cruces, la diputada nacional Marcela Pagano se manifestó en contra de la reforma de la Ley de Glaciares y centró su intervención en el impacto ambiental y social de la iniciativa.

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Para graficar su postura, la legisladora comenzó con una historia concreta. Relató el caso de una productora mendocina que depende del agua de deshielo para trabajar y advirtió: “No es una ley minera, es el agua que le vamos a dejar a nuestros nietos”.

Pagano sostuvo que lo que está en juego no es un recurso abstracto, sino el sustento de millones de personas. En ese sentido, afirmó que gran parte de las reservas hídricas del país se encuentran en glaciares y zonas periglaciares, y cuestionó que se avance sobre ese sistema.

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La diputada también apuntó contra el contenido del proyecto y aseguró que va en contra del marco constitucional. “Esta reforma es inconstitucional”, planteó, y explicó que la legislación vigente establece presupuestos mínimos de protección ambiental que no pueden ser reducidos por las provincias.

En esa línea, advirtió que la iniciativa implica un retroceso. “No se puede desproteger lo que ya protegemos”, sostuvo, en referencia al principio de no regresión ambiental contemplado en acuerdos internacionales firmados por la Argentina.

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Pagano también cuestionó la forma en que se llevó adelante el debate. “Una reforma de esta magnitud no se puede tratar de apuro y de noche”, señaló, y consideró que el proceso fue “exprés” y sin el análisis adecuado.

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Además, rechazó la idea de que la modificación sea necesaria para desarrollar el litio. “Es un falso dilema”, afirmó, y explicó que los proyectos alcanzados por la ley están vinculados principalmente al cobre en zonas cordilleranas.

Sobre el cierre, dejó una de las frases más contundentes de su intervención: “Los glaciares no necesitan que los defendamos, necesitan que no los traicionemos”, expresó, en un mensaje dirigido a sus pares antes de la votación.

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La reforma de la Ley de Glaciares fue finalmente aprobada por 137 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones, en una sesión marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.