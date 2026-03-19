La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realizó este miércoles una sesión especial en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Sin embargo, uno de los momentos más destacados fue el discurso del diputado de La Libertad Avanza por la Primera Sección, Ramón Vera Chávez.

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“Memoria completa, verdad imparcial y justicia para todos los argentinos. No habrá paz ni habrá justicia cuando la justicia es sesgada, la verdad es a medias y la memoria selectiva", lanzó en su intervención.

Al tomar la palabra, el legislador apeló a su historia personal para contextualizar su mirada sobre los hechos del 24 de marzo de 1976. “Fue un día miércoles soleado, pero oscuro para la Argentina”, expresó.

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No hay que olvidar NINGUN hecho histórico Argentino.

Memoria Completa y que viva La Libertad!

Masterclass de 👉🏻 @_RamonVera #24deMarzo pic.twitter.com/KaPqiTdENw — Gabriel Conocheli (@gaboconocheli) March 18, 2026

“Yo vivía en un hogar muy humilde, en la villa de Melo, cerca del tristemente célebre Batallón 601, donde está Tecnópolis ahora. Ese día amanecimos rodeados de tanquetas, de militares que, obviamente, hoy, cincuenta años después, también repudiamos”, señaló.

En ese marco, remarcó que su testimonio es directo: “Quiero que sepa que nadie me la contó, que lo viví en carne propia”. Y recordó su paso por un comedor comunitario: “Yo comía en un comedor en la calle Perito Moreno. Vaya mi homenaje a doña Yoli, Jacinta, Susana, que se dedicaban a dar de comer a los más pibes, a los más humildes, como era mi caso”.

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Durante su exposición, también describió hechos de violencia de la época: “Muchas veces atracaban camiones con mercadería, y venían en moto o en auto y tiraban ráfagas de fusil o ametralladora. ‘Este es el regalo del ERP o de los montoneros para el pueblo’. Muchas veces el chofer quedaba lastimado o muerto”.

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Sobre esa base, volvió a insistir con su planteo central: “No habrá paz, no habrá justicia cuando la justicia es sesgada, cuando la verdad es a medias y cuando la memoria es selectiva”.

En el cierre, el legislador llamó a “recordar y decir viva la democracia” y planteó la necesidad de “construir una Argentina hacia adelante”. “El problema no es que haya grietas, el problema es cuando quienes las componen no respetan la justicia o la Constitución. Dios salve a la Argentina. Viva la libertad, carajo”, concluyó.

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La sesión había sido convocada como un homenaje institucional por el Día de la Memoria. En ese marco, el cuerpo aprobó además una resolución para denominar al actual período legislativo como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, en línea con lo dispuesto por el gobernador Axel Kicillof.