Desde este lunes rige un nuevo aumento en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): el boleto mínimo de colectivo pasó de $700 a $714 para quienes tienen SUBE registrada, mientras que el pasaje básico de tren subió de $280 a $330. En ese contexto, usuarios expresaron su malestar por el impacto de las tarifas en el bolsillo y advirtieron que los salarios “siguen planchados”.

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Durante un móvil televisivo en la estación de Ezeiza, pasajeros que esperaban el colectivo o el tren contaron cómo viven el nuevo incremento y remarcaron que cada vez cuesta más sostener los gastos diarios.

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Brian, un pintor que utiliza cuatro colectivos y el tren para ir a trabajar, explicó que gasta cerca de 50 mil pesos por semana en transporte.

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“Hoy en día uno piensa más en comer que en arreglar su casa”, sostuvo al describir la caída del trabajo y la situación económica. También cuestionó el estado del servicio: “Se viaja mal, hay que esperar mucho el colectivo y el tren va lleno”.

Además, contó que la gente “se cuida mucho con el gasto” y posterga arreglos o consumos porque prioriza llegar a fin de mes. “Cada dos por tres sube el transporte”, se quejó.

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Otro pasajero, que trabaja por cuenta propia, aseguró que carga entre “cinco y diez mil pesos por día” en la SUBE y resumió la situación con crudeza: “No hay guita, no hay nada. Está todo duro”.

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En el móvil también hubo cuestionamientos por el deterioro del poder adquisitivo y el aumento constante de los servicios. Desde el canal recordaron declaraciones del presidente Javier Milei durante la campaña presidencial, cuando había asegurado que primero debían recuperarse los salarios antes de avanzar en una reducción de subsidios al transporte.

Mientras tanto, televidentes de distintas provincias compararon los valores del AMBA con los del interior del país y señalaron que en ciudades como Río Cuarto o Santa Fe el boleto de colectivo supera ampliamente los $1900.