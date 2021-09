El intendente del partido bonaerense de Escobar, Ariel Sujarchuk, advirtió que "no hay manera de revertir la derrota del Gobierno en las PASO". En ese marco, puso el foco en el gobernador Axel Kicillof; la vicepresidenta Cristina Kirchner; y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

En declaraciones a Clarín y La Nación Sujarchuk consideró que "hay que restablecer el vínculo de confianza con la sociedad" y planteó que eso debe ser "con dirigentes que logren generar empatía". "No veo vocación de cambiar en serio, las demandas de la gente no pueden esperar".

Al analizar el desempeño de Kicillof al frente de la Provincia, Sujarchuk se quejó de que "se encerró junto a su anterior gabinete, muchos de los cuales siguen en otros puestos de la administración" y cuestionó el vínculo con los intendentes: "A nosotros nos oía pero no nos escuchaba".

"No me voy del Frente de Todos. Estoy expresando algo que expresa una enorme cantidad de gente", aclaró Sujarchuk, quien también lanzó munición gruesa contra Cristina y Máximo Kirchner: "Se dieron cuenta de que si no se intentaba un cambio de timón, se venía una rebelión de intendentes".

Por último, respecto a las generales del 14 de noviembre, el alcalde no fue optimista. "No hay manera de revertir la derrota de las PASO". Y concluyó: "Hay que tomar conciencia de que la gente se siente cada vez más lejos de las propuestas del Gobierno porque sencillamente no las entiende".

Cabe recordar que días atrás, en medio de la fuerte crisis interna del oficialista tras la dura derrota electoral de las PASO, trascendió desde el Municipio de Escobar que el Jefe Municipal podría abandonar el Frente de Todos. Pese a las fuertes críticas hacia su propio espacio, Sujarchuk descartó esta posibilidad.