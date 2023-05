El Ministerio de Trabajo dictó la prórroga por diez días de la conciliación obligatorio en el marco de la negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor, empresas y el gobierno

La decisión se tomó a pocas horas de que venza la conciliación dictada hace algunos días.

Según denunció Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) "se requieren $ 6.200 Millones mensuales adicionales solo para satisfacer los reclamos de UTA ($ 25 adicional por pasajero)" y que "no hay definición respecto a cómo financiarlo (tarifa o subsidio) ni como financiar el otro 50% de los costos operativos (gasoil, repuestos etc) cuya inflación durante 2023 no se ha incorporado aun al calculo de subsidios".