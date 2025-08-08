La sexta sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante de Vicente López terminó con un fuerte cruce entre concejales. La campaña electoral que se acerca no solo puso a los partidos en la cancha, sino que también tensionó el debate dentro del recinto. Entre acusaciones y defensa de la gestión, las palabras subieron de tono y dejaron expuesta la dura pulseada política que vive el municipio.

Laura Braiza, concejala de Unión por la Patria, fue una de las voces más contundentes. “Estamos discutiendo en un recinto pintado de violeta. La intendenta hoy es parte de La Libertad Avanza, van a ir en una boleta, apoyando de rodillas”, lanzó, criticando con dureza el acuerdo electoral entre Soledad Martínez y La Libertad Avanza. Además, la militante de Ateneo Néstor Kirchner denunció el desfinanciamiento a las universidades y al hospital Garrahan, y cuestionó el silencio frente a estas decisiones: “No se puede mirar para otro lado mientras reprimen, mientras a los jubilados no les alcanza para vivir”.

Jorge Mariño, concejal aliado de José Luis Espert, no dudó en usar palabras duras para defender su postura y atacar al kirchnerismo. “Cristina está presa por vulgar delincuente, no está proscripta, que no hubiera robado y listo. No es una opinión personal, sino una sentencia de la justicia. No voy a permitir que la presenten como víctima cuando la ley ya habló”, afirmó con firmeza. Además, se refirió a la elección del 7 de septiembre como un momento clave para “unir fuerzas que comparten nuevos valores y el deseo genuino de cambiar la provincia de Buenos Aires”, y sentenció que ese día se debe “liberar a la provincia y dejar atrás a los delincuentes y corruptos para siempre”. Con un tono desafiante, hizo un llamado a la renovación política y a “terminar con quienes solo usan la política para beneficio propio”.

La respuesta más fuerte llegó de la concejala Malena Cholakian, de La Cámpora, quien no dudó en elevar el tono al cruzar a Mariño. “Ese señor que está ahí es un maleducado y un irrespetuoso. Me tengo que bancar que me diga cualquier barbaridad. Es un ignorante y ya me tiene cansada”, disparó mientras Mariño se retiraba de su banca. “No es momento ni lugar para este tipo de agresiones. Tenemos expedientes pendientes que deberían ser la prioridad, pero acá se pierde el tiempo en insultos y gritos”, agregó. La edil también cuestionó la doble vara en la justicia y la política, mencionando casos polémicos que, dijo, muestran la “hipocresía” de algunos sectores. “Podemos discutir causas judiciales, pero si no leemos ni entendemos de qué estamos hablando, no avanzamos”, reflexionó.

Lucas Boyanovsky, primer candidato de Fuerza Patria, salió al cruce de las críticas y defendió con firmeza a Cristina Kirchner: “Quieren venir a insultar a nuestra jefa espiritual, a la persona en la que confiamos y que representa nuestros ideales. Nosotros la vamos a defender siempre, porque es con cabeza, corazón y coraje que ha luchado por el pueblo. Acá tenemos tantas cosas para trabajar que no podemos perder tiempo con insultos baratos ni provocaciones.”

El edil que responde a Máximo Kirchner pidió bajar el nivel y enfocarse en el trabajo real: “No podemos convertir el Concejo en un show. Los vecinos merecen que nos ocupemos de sus problemas y que el proceso democrático sea respetado”. Además, en el marco del proceso electoral, resaltó la importancia de que la gente “entienda qué vota y pueda expresar su voz con libertad”.

Desde el oficialismo, José Jaime, presidente del bloque Juntos, defendió la gestión local y destacó las obras en salud, educación y espacios públicos. “Vicente López no se recorre solo en época electoral, lo hacemos todo el año. Trabajamos con pasión y compromiso para que el Estado esté presente y acompañe a los vecinos”, afirmó. En ese marco, el oriundo de Carapachay subrayó la importancia de la planificación y la seriedad en las cuentas públicas como pilares para mantener la calidad de vida en el distrito.

Además, entre algunos de los temas que se trataron, la sesión sirvió para destacar a Ernesto Arriaga, con la presentación de un proyecto del concejal Roberto Pace para que el periodista sea declarado Vecino Destacado por su trayectoria y compromiso con la comunidad. El cronista de tránsito agradeció el reconocimiento públicamente a través de sus redes sociales. También estuvieron presentes un grupo de vecinos de Olivos que con pancartas manifestaron su rechazo al avance inmobiliario en la zona.

La sesión cerró con un clima cargado, reflejo de la polarización que atraviesa Vicente López y el país, mientras los espacios políticos ultiman detalles para la elección del 7 de septiembre que marcará el futuro del distrito.