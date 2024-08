Este lunes la Secretaría de Transporte de Nación anunció en un comunicado: “El Gobierno Nacional mantendrá Red SUBE en las líneas de jurisdicción nacional”, e inmediatamente muchos medios televisivos y radiales se hicieron eco de la noticia informando que hubo una “marcha atrás” en la decisión de quitar el programa de Boleto Integrado en el territorio de la Provincia.

Sin embargo, tal como informó LANOTICIA1.COM , la medida deja afuera a las líneas de colectivos que circulan en el AMBA y no tienen jurisdicción nacional, lo que profundiza el conflicto con las cámaras empresariales de este transporte que anunciaron reducción de los servicios a partir de septiembre dada la falta de acuerdo respecto a este punto, entre otras estimaciones.

Se mantiene la Red SUBE en el AMBA. Las únicas buenas noticias para los laburantes surgen cuando el gobierno da marcha atrás en alguna de sus terribles medidas pic.twitter.com/K0zLidfHs7 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 26, 2024

“No, no. Lo que está anunciando el Gobierno Nacional es que lo va a seguir pagando en sus líneas, las 132 de carácter federal, las que cruzan de CABA a Provincia y de Provincia a CABA que son las que tienen jurisdicción nacional”, aclaró Jorge D’Onofrio en una entrevista radial al ser consultado por “la marcha atrás” en la decisión de la administración de Javier Milei.

Y detalló en dialogo con Radio con Vos: “Las 9.000 unidades en 262 líneas que están en la provincia de Buenos Aires, esas no van a tener más el beneficio, con lo cual el beneficio prácticamente no va a existir porque la gran mayoría combina unidades provinciales con nacionales”.

Y en esa contexto explicó que los usuarios que tomen dos unidades de ida y vuelta tendrán un aumento del 25%, mientras que los que tomen tres unidades tendrán un aumento del 40%.

“Lo único que han dicho es que dan marcha atrás con no quitarle el subsidio a la Ciudad de Buenos Aires”, explicó al tiempo que recordó que se le había intimado a que en el mismo plazo, o sea, a partir del 1° de septiembre, pagará la totalidad de sus 31 líneas, cosa que han dado marcha atrás porque la ciudad le dijo que no le iba a pagar. O sea, la buena noticia es para los vecinos de la ciudad”, sentenció.

D'Onofrio también destacó que el programa de subsidio al transporte era un programa federal que se hacía para compensar en un lugar único en el país, como es la capital del Estado Nacional. "Ahora, lo que hay que señalar con claridad es que ese programa estaba dentro del presupuesto nacional, con partidas asignadas, con impuestos incluso que se cobran para solventar esa erogación", explicó.

El ministro también anunció que la administración de Axel Kicillof irá a la Corte para reclamar por la decisión del Gobierno Nacional. "Aunque quisiéramos, no lo podemos pagar porque a mí la Legislatura, cuando votó la Ley del Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, me da un rubro que es compensaciones al transporte", afirmó.

Y en ese marco, explicó que las erogaciones aprobadas no contemplan al Boleto Integrado: “Es como si me dieran plata para comprar papas. Yo por más que quiera comprar papas, aunque la vendan en el mismo lugar, no puedo comprar, es una malversación de fondos”.

Consultado por la situación de los vecinos de la Provincia en este contexto, respondió: "Lo que está claro es lo que manifestó el presidente Milei: que si los bonaerenses votaron a un comunista, ahora se tienen que hacer cargo de lo que votaron", sentenció.

Y agregó: “El conflicto ya está planteado desde el momento que el presidente dijo que va a fundir a los gobernadores y a quien no siguiera sus lineamientos. Un día son amigos, otro día degenerados fiscales”.

“Lo que está claro es que esto no es ni contra la casta, ni contra un gobernador, ni contra un gobierno, es contra la gente directamente. Y fundamentalmente el que menos tiene, porque yo no conozco a nadie de recursos que salga a pasear porque le gusta en colectivo”, concluyó.