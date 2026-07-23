El intendente de Saavedra, Matías Nebot, decidió contar públicamente una experiencia personal vinculada a los consumos problemáticos durante una charla realizada en Pigüé, en una iniciativa que, según explicó el municipio, tuvo como objetivo visibilizar una problemática de salud y generar un espacio de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones similares.

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En diálogo con LANOTICIA1.COM, la directora de Prensa del Municipio de Saavedra, Paola Sbarbati, explicó cómo surgió la decisión del jefe comunal de hablar sobre un tema que muchas personas atraviesan en silencio y remarcó que la intención fue que su testimonio pudiera ayudar a otros.

“Sabía que era una decisión difícil, pero entendió que su experiencia podía servir para que otras personas se animaran a pedir ayuda. No le importó exponerse, quiso ayudar a otros”, sostuvo la funcionaria al referirse a la determinación de Nebot de hacer pública una situación personal.

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La actividad se realizó en la ciudad de Pigüé en el marco del ciclo “Hablar es prevenir”, bajo el lema “Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones”, y contó con la participación del bahiense Adrián Di Renzo, referente en prevención de adicciones y también en proceso de recuperación.

Según explicó Sbarbati, Nebot decidió compartir su experiencia desde un lugar personal, pero sin dejar de lado la responsabilidad institucional que tiene como intendente. “Lo hizo desde una experiencia personal, sin dejar de asumir la responsabilidad institucional que tiene”, señaló la directora de Prensa.

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Intendente bonaerense reveló su lucha personal contra las adicciones en una charla en su distrito



Matías Nebot, de Saavedra-Pigüé, contó por primera vez públicamente su experiencia con los consumos problemáticos durante una charla. "Llevo 308 días sin consumir", señaló el jefe… pic.twitter.com/RtimUIvO6L — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 22, 2026

Una decisión pensada junto al equipo de acompañamiento

Desde el municipio explicaron que la exposición del intendente fue una decisión analizada junto al equipo que lo acompaña y que los próximos pasos estarán definidos en función de sus propios tiempos.

“Con el tiempo, cuando lo considere oportuno, podrá profundizar distintos aspectos de su proceso de recuperación”, indicaron desde la comuna.

En ese sentido, remarcaron que Nebot será quien determine cuándo es el momento adecuado para ampliar detalles y responder las consultas que puedan surgir.

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“Cuando considere que es el momento adecuado, responderá todas las preguntas. Los tiempos los irá definiendo él junto con el equipo que lo acompaña”, explicaron.

Desde la gestión municipal aclararon además que la intención no fue centrar la conversación en la historia personal del intendente, sino utilizar esa experiencia como una herramienta para visibilizar una problemática que atraviesa a muchas personas.

“El objetivo fue hablar de un problema de salud que afecta a muchas personas”, señalaron.

Municipalidad de Saavedra Pigüé.

La salud mental y las adicciones como eje de agenda

Desde la gestión municipal señalaron que la prevención de las adicciones y la salud mental forman parte de la agenda del distrito, con acciones orientadas a fortalecer los espacios de acompañamiento y atención para vecinos y vecinas.

Sbarbati también destacó que la decisión de Nebot tuvo un impacto especial por tratarse de una comunidad pequeña, donde muchas veces existen dificultades para hablar de determinados temas vinculados a la salud mental.

La repercusión generada luego de la charla evidenció, según explicaron desde Saavedra, la necesidad de abrir espacios de diálogo sobre una problemática que muchas veces permanece oculta.

En ese sentido, destacaron que la decisión de Nebot permitió que más personas se animaran a hablar y buscar ayuda.

“No pretendemos que la historia del intendente sea el centro de esta conversación. Lo importante es que sirva para que más personas sepan que pedir ayuda es posible”, remarcaron.

Matías Nebot y Adrián Di Renzo.

Una conferencia cuando sea el momento adecuado

Luego de la repercusión que tuvo su testimonio, desde el municipio indicaron que Nebot brindará una conferencia de prensa cuando considere que sea el momento indicado para profundizar sobre su experiencia.

Mientras tanto, desde Saavedra remarcaron que el objetivo principal es que la conversación trascienda la figura del intendente y permita instalar el debate sobre los consumos problemáticos y la importancia de pedir ayuda.