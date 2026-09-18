“No obtuve respuesta”: La queja del intendente de Bahía Blanca a Milei y la lista de reclamos pendientes para la ciudad
Javier Milei aterrizó en el distrito del sudoeste bonaerense. Recorrió el complejo portuario-industrial y durante la tarde tiene previsto un acto partidario con militantes.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, manifestó su encono con la falta de interés de la Casa Rosada para dialogar sobre cuestiones de Bahía Blanca, pese a que pidió formalmente una audiencia al presidente Milei quien se encuentra en el distrito y poder dialogar con él sobre los problemas del distrito.
“Como corresponde institucionalmente, le solicité una audiencia para poder hablar temas de la ciudad. No he tenido respuesta”, disparó el jefe comunal peronista.
Sobre la mesa, el bahiense mostró una batería de reclamos, entre ellos el que que no haya modificaciones a la Zona Fría para las tarifas de gas, un proyecto que tiene dictamen en el Senado esta semana. Asimismo pidió que se reactive la obra paralizada de “El Cholo” en el Presupuesto y en el acceso al Puerto.
También recordó que la entonces ministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, prometió 26.000 millones de pesos para los comerciantes afectados y que jamás llegaron a la ciudad.
“Se prometió después de la inundación, no se cumplió y hoy le haría muy bien al comercio”, remató.
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