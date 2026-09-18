El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, manifestó su encono con la falta de interés de la Casa Rosada para dialogar sobre cuestiones de Bahía Blanca, pese a que pidió formalmente una audiencia al presidente Milei quien se encuentra en el distrito y poder dialogar con él sobre los problemas del distrito.

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“Como corresponde institucionalmente, le solicité una audiencia para poder hablar temas de la ciudad. No he tenido respuesta”, disparó el jefe comunal peronista.

El Presidente Milei se encuentra en la ciudad.



Le solicité una audiencia para poder abordar puntos de interés de los vecinos de Bahia Blanca, a quienes hoy me toca representar.



Nosotros, como comunidad, estamos trabajando, y mucho, para salir adelante. Necesitamos que el Estado… pic.twitter.com/53D22Nj4vt — Federico Susbielles (@fsusbielles) September 18, 2026

Sobre la mesa, el bahiense mostró una batería de reclamos, entre ellos el que que no haya modificaciones a la Zona Fría para las tarifas de gas, un proyecto que tiene dictamen en el Senado esta semana. Asimismo pidió que se reactive la obra paralizada de “El Cholo” en el Presupuesto y en el acceso al Puerto.

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También recordó que la entonces ministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, prometió 26.000 millones de pesos para los comerciantes afectados y que jamás llegaron a la ciudad.

“Se prometió después de la inundación, no se cumplió y hoy le haría muy bien al comercio”, remató.

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