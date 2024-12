Desde las calles humildes de Villa Fiorito hasta las canchas más emblemáticas del mundo, Diego Maradona no solo fue un ícono del fútbol, sino también un espejo de las luchas, pasiones y esperanzas de millones de argentinos. En la provincia de Buenos Aires, donde el amor por el fútbol se mezcla con la cultura popular, su figura trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de identidad y pertenencia.

Esa conexión especial entre el Diez y su gente es el motor de El Documental del 10, un ambicioso proyecto encabezado por Damián Originario, que explora la vida de Maradona desde una perspectiva original. La película recorre su historia a través de manifestaciones artísticas como la música, la poesía, la literatura y el cine, reuniendo a más de 40 figuras destacadas como Andrés Ciro Martínez, Eduardo Sacheri, Hernán Casciari y Felipe Pigna, entre otras, muchas de ellas bonaerenses.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Damián cuenta cómo este documental, que ya fue presentado en el Cine Teatro Municipal de Quilmes y en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, busca rescatar no solo la grandeza deportiva de Maradona, sino también su impacto en la cultura nacional. "Diego representa mucho más que el fútbol: es el arte de la superación, la poesía de las calles y la música de la pasión popular", asegura el realizador, quien trabajó junto al director Lucas Costa para dar vida a esta impresionante obra.

Con testimonios de artistas como Jairo, La Sole, Dante Spinetta y Pablito Lescano, El Documental del 10 se posiciona como una propuesta única, que entrelaza historias personales y colectivas en torno a la figura de Maradona. "La provincia de Buenos Aires tiene un vínculo especial con él: en cada club, en cada mural, en cada historia de superación, Diego está presente", reflexiona Damián.

En esta entrevista, el realizador —que ya había brillado con Stud Free Pub, presentada en el Festival de Cine de Mar del Plata 2019— comparte detalles exclusivos sobre el proceso creativo, la recepción del público bonaerense y los próximos pasos de un documental que promete convertirse en un homenaje eterno a la figura que, desde Villa Fiorito, conquistó al planeta.

Damián Originario y Lucas Costa.

- Contanos quién sos y cómo surgió este proyecto.

Soy Damiano Originario y, junto a Lucas Costa, llevamos adelante este proyecto cultural independiente y sin fines de lucro llamado El documental del Diez. Es un homenaje a Diego Maradona, que explora su vida desde la perspectiva de más de 40 artistas. El documental muestra cómo Diego los inspiró y dejó su huella en sus obras y en sus vidas.

Cuando supe del documental, me pregunté: ¿qué más se puede contar de Maradona que no se haya visto? Después de verlo, sentí que a Diego le habría encantado. No son sus fans hablando de él, sino sus ídolos reflexionando sobre el fan número uno que fue Maradona. ¿Cómo llegaste a ese enfoque tan único?

Mirá, no tengo dudas de que a Diego le hubiera encantado, habría sido el primero en llamarnos para apoyarnos. La idea surgió por varias razones. A mí me fascinan el cine, la cultura y la música. Cuando él se fue, sentí la necesidad de expresar todo lo que me generó su partida. No quería hacer un homenaje clásico, sino un saludo especial que mantuviera vivo el cariño que todos le tenemos.

Pensé en todo lo que ya se había dicho y mostrado de Diego, y ahí me surgió la idea de contar su historia a través del arte. Descubrí que había poemas, murales, canciones y tantas expresiones que la gente creó inspirado por él. El documental intenta fusionar mis pasiones —el cine y la cultura— para contar la vida de Maradona desde un ángulo diferente: cómo él influenció y motivó a quienes forman parte del arte argentino.

- El documental deja en claro que Maradona fue mucho más que un futbolista: fue un ícono cultural inmenso. ¿Qué te movilizó personalmente para embarcarte en un proyecto tan ambicioso?

Diego es mi ídolo de toda la vida. Tengo casi 50 años y crecí viendo sus partidos, especialmente el Mundial del '86, que es uno de mis recuerdos más lindos. Maradona es mi infancia, mis primeros partidos con amigos, un símbolo de lo que significa ser argentino.

Además, el contexto personal también influyó: en 2019 terminé otro proyecto cinematográfico, pero la pandemia lo frenó. Fue mi esposa quien me dijo: ‘Hacé algo sobre Diego’, y ahí nació esta idea. Fue una forma de canalizar todo lo que sentí al perderlo y de rendirle un tributo que, de alguna manera, le devolviera todo lo que nos dio.

- Trabajaste con figuras enormes: Ciro, Jairo, La Sole, Víctor Hugo, entre otros. ¿Cómo fue el proceso para convocarlos y que se sumaran al documental?

El secreto fue hacerlo con amor, pasión y mucho respeto. Los artistas lo percibieron y se coparon. Además, hablar de Diego es algo que casi nadie puede rechazar. Muchos se emocionaron tanto que no querían irse. Llegamos a tener más de 45 horas de material, que tuvimos que comprimir en una película de hora y media. Fue un trabajo enorme, pero el compromiso de todos hizo que saliera adelante.

- ¿Hay alguien que te hubiera gustado que esté y no participó?

Sí, hay algunos que no quisieron participar pero prefiero no mencionarlos. Solo te puedo decir de que en el documental están los que quisieron estar.

- ¿Alguna anécdota o historia que te haya marcado durante las grabaciones?

Hay muchas, pero una que me sorprendió fue la de La Sole. Ella contó que en un momento de su carrera estaba desmotivada, pensando en dejar la música, y justo Diego fue a verla al Gran Rex. Su presencia y apoyo la impulsaron a seguir adelante. Esa es la magia de Diego: su conexión con los artistas era genuina, siempre los apoyaba.

- ¿Y cómo comenzaba a generarse esa simbiosis?

Es que Diego iba a ver a sus ídolos, y resultaba que sus ídolos siempre lo terminaban invitando a subir al escenario. Eso se nota en la película, había un ida y vuelta con los artistas que era impresionante. Y no tengo dudas de que, si no hubiera sido futbolista, Maradona habría sido músico, pintor o algo relacionado con el arte.

- ¿Lograste mostrarle el documental a su familia?

Sí, se lo envié a Gianinna, y me dijo que le emocionó muchísimo. Para mí fue como si Diego mismo lo hubiera visto. No necesitábamos su aprobación, pero saber que les gustó me dio tranquilidad y alegría.

- Por algún motivo, Diego tocó algunas fibras íntimas que sensibilizaron a toda una generación. Fue un héroe que apareció tras la dictadura militar, que en México se vengó de los ingleses luego de la guerra de Malvinas y que en Italia lloró al perder una final con su tobillo destrozado. ¿Todo eso lo hace especial?

Sin dudas. Por todo eso que mencionás y mucho más también. Diego trasciende el fútbol. Es un ícono que representa nuestra identidad, como lo es Gardel en la música, o San Martín en nuestra historia. Su origen, su carisma y su capacidad para unirnos en momentos difíciles lo hacen eterno. Como dice Dante Spinetta en el documental, fue el argentino más argentino de todos. Su amor por el país y su lucha constante por causas sociales dejaron una huella imborrable.

- ¿Cómo puede hacer la gente para ver El Documental del 10?

La película siempre se va a poder ver gratis. La próxima función tendrá lugar el próximo viernes 13 de diciembre en el Centro Cultural San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires. Y después tienen que esperar a que nos convoquen. Donde nos llamen, ahí estaremos. Y cuando ya no nos convoquen más, después se subirá a YouTube para que la pueda ver todo el mundo. Para estar al tanto de las próximas funciones, pueden seguir las redes sociales oficiales del proyecto en Instagram: @danieloriginario y @f1.4contenidos.