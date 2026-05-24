Cuando un bebé nace y debe quedar internado en neonatología, el miedo y la angustia suelen atravesar a toda la familia. En muchos casos, además, las madres no pueden amamantar por cuestiones de salud, estrés o complicaciones derivadas del parto. En ese contexto, la solidaridad de otras mujeres se vuelve fundamental.

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En el hospital provincial San Martín de La Plata funciona desde hace 19 años el primer Banco de Leche Humana del país, un espacio clave para asistir a recién nacidos prematuros o internados en terapias intensivas neonatales. Solo durante el último año recibió leche de 694 donantes que permitió alimentar a bebés internados en 24 neonatologías bonaerenses.

Desde su creación en 2007, ya se registraron más de 8.200 donantes.

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Qué es el Banco de Leche Humana y para qué sirve

El Banco de Leche Humana del hospital San Martín se encarga de recibir, analizar, pasteurizar y distribuir leche materna donada para bebés que, por distintos motivos, no pueden alimentarse directamente de sus madres.

La directora del espacio, la médica neonatóloga Ana Tabuenca, explicó que la leche humana es el mejor alimento posible para recién nacidos, especialmente para los prematuros.

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“Un bebé que está en neonatología cuando toma leche humana tiene mucho menos riesgo de enterocolitis necrotizante, menos riesgo de sepsis, menos tiempo en respirador y menos enfermedades respiratorias”, detalló.

Actualmente, el sistema de salud bonaerense cuenta con dos bancos de leche: uno en La Plata y otro en el hospital Evita Pueblo de Berazategui.

La historia de Luisina y Amancio

Entre las historias que atraviesan diariamente el Banco de Leche Humana aparece la de Luisina Presta, una docente platense de 32 años, y su hijo Amancio.

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Luisina y Amancio.

El bebé nació con apenas 32 semanas de gestación y menos de un kilo y medio de peso, luego de una cesárea de urgencia derivada de un cuadro de acretismo placentario, una complicación grave en el embarazo que obligó incluso a extirparle el útero a la madre.

“Estuve dos días y medio en terapia intensiva sin poder conocer a mi hijo”, contó Luisina. Durante ese tiempo, Amancio fue alimentado gracias a leche donada por otras mujeres.

Recién al tercer día pudo verlo en neonatología. Con el correr de las semanas, el bebé logró ganar peso y superar los dos kilos. Hace pocos días, finalmente, pudo prenderse al pecho de su mamá por primera vez.

“Ahora soy yo la que quiere donar, quiero hacer por otras lo que hicieron por mí y por mi bebé”, expresó emocionada.

Quiénes pueden donar leche materna

Desde el Banco de Leche Humana explicaron que cualquier mujer en período de lactancia puede convertirse en donante, incluso aunque crea que no produce “de más”.

Para hacerlo, primero debe completar una encuesta y presentar estudios serológicos realizados durante el embarazo. Luego, el equipo médico evalúa si está en condiciones de donar.

Las especialistas remarcan que la producción de leche aumenta con la estimulación y que muchas mujeres logran generar mayor cantidad con acompañamiento profesional.

“Con el tiempo, los pechos interpretan que hay dos bebés que necesitan leche y fabrican más cantidad”, explicó Tabuenca.

Nuevos centros de recolección en La Plata

Como parte del crecimiento del sistema, este mes se incorporarán dos nuevos centros de recolección de leche humana en La Plata.

Funcionarán en:

el CAPS 42 de Los Hornos (149 entre 35 y 36)

y el centro de salud de calle 19 y 471 en City Bell.

Estos espacios se suman a otros 54 puntos distribuidos en diferentes municipios bonaerenses.

Cómo donar leche materna en la provincia de Buenos Aires

Las personas interesadas en donar pueden acercarse al centro de recolección más cercano o comunicarse con el Banco de Leche Humana del hospital San Martín a través del correo: [email protected]

El sistema provincial cuenta con centros de recepción en hospitales, CAPS y maternidades de municipios como La Plata, Quilmes, Berazategui, Moreno, Tigre, San Isidro, Lanús, Pilar, Tandil, Chivilcoy y Coronel Suárez, entre otros.