El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, publicó un mensaje en sus redes sociales antes del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, donde dejó una fuerte reflexión sobre el presente del fútbol argentino y un comentario picante dirigido a Ángel Di María. El jefe comunal, reconocido hincha del Pincha, aseguró: “Yo tampoco quiero que en Puerto Madero inventen un campeonato”.

En un video que compartió en Facebook, Zurro habló en primera persona y se mostró como simpatizante: “Soy fanático de Estudiantes de La Plata y quiero hacer una reflexión para el fútbol argentino. Yo adoro a Di María. Lo defendía cuando los boludos decían que no podía jugar en la Selección porque se lesionaba”, comenzó.

Luego apuntó a la discusión por el título anual otorgado por la AFA: “Hay que saber diferenciar. Yo tampoco quiero que en Puerto Madero inventen un campeonato”, dijo, en referencia a las decisiones sobre el pasillo de honor y el reconocimiento al campeón anual, algo que generó rechazo en el plantel albirrojo.

El intendente también le dedicó varias líneas a la mística pincharrata y agradeció a las figuras históricas del club: “Gracias, Principito, por haber vuelto a Estudiantes. Gracias, Brujita, por haber vuelto. Sos un fenómeno. Volviste y salimos campeones de todo. Recuperaste y mantuviste nuestra esencia”.

Zurro cerró su mensaje reafirmando su deseo para el partido: “Yo quiero que gane Estudiantes de La Plata. No hay que ser hipócritas. Y no quiero aparecer mañana en los diarios argentinos que hubo dos penales para Central cobrados afuera del área. Vamos, Pincha, que tenemos mística”.

Qué pasó después del mensaje

Horas más tarde, Estudiantes dio el golpe del fin de semana y derrotó 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, resultado que lo metió en los cuartos de final del Torneo Clausura. Antes del inicio, el Pincha fue obligado por reglamento a realizar el pasillo de honor, pero sus jugadores lo hicieron dando la espalda, como gesto de desacuerdo con la decisión de la AFA de coronar al campeón anual.

El único gol del partido llegó tras una maniobra colectiva que terminó en la definición precisa de Edwin Cetré, suficiente para dejar afuera al equipo que venía siendo el mejor del año.

Central buscó reaccionar con empuje, pero le faltó claridad en los últimos metros y chocó una y otra vez con el bloque defensivo del conjunto platense. Estudiantes, firme en su plan y ordenado en todas las líneas, se metió entre los ocho mejores y alimenta su ilusión de seguir avanzando.