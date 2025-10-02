No sale: El pedido de endeudamiento por Kicillof por ahora no se tratará en el Senado
El gobernador pidió USD 1.045 millones. El oficialismo no consiguió los votos para tratar y aprobar el proyecto en el recinto. Habría sesión sin ese tema.
Al no bajar los senadores al horario previsto para la sesión (16 horas), se prorrogó sin horario el inicio de la misma. Así ocurrió cuando con la presidencia de Luis Vivona, el Senado, tomó la palabra el senador Adrián Santarelli y solicitó se prorrogue el inicio pero sin fijación horaria.
El Gobernador Kicillof había pedido que el Senado trate el pedido de endeudamiento del Ejecutivo bonaerense por US$ 1045 millones.
Sin embargo, las negociaciones continúan con La Cámpora para lograr tratarlo de manera favorable. Por ello el oficialismo necesita voluntades en la oposición.
La vicegobernadora Verónica Magario es quien lleva las negociaciones adelante. Previamente, fue parte de una reunión con Kicillof y el ministro de Economía, Pablo López.
Según pudo saber LANOTICIA1.COM, la tensión con La Cámpora responde a una cuestión de poder. Es decir, si le dan el OK del endeudamiento a Kicillof se quedan sin un elemento para presionar o negociar.
