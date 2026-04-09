En medio de una sesión atravesada por la tensión, Natalia Zaracho protagonizó uno de los discursos más duros de la jornada en Diputados, con una batería de insultos y críticas directas al Gobierno por el cierre del programa “Volver al Trabajo”.

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“No sé en qué colegio estudian y salen tan hijos de puta”, lanzó desde su banca apuntando contra la ministra Sandra Pettovello, y de inmediato redobló la apuesta: “Todavía no entiendo cómo pueden ser tan, pero tan, basura”.

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Lejos de bajar el tono, la legisladora justificó sus formas y apuntó contra el oficialismo: “Perdón que se ofendan, pero no se asombran cuando les pegan a los jubilados, cuando les sacan la medicación o cuando la gente no tiene qué comer”.

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Zaracho denunció que la eliminación del programa implica un ajuste directo sobre los sectores más vulnerables y aseguró que tendrá impacto en las provincias. “Esta plata se gasta en los barrios, en comida, en garrafas. No se compra departamentos que después no declaran”, disparó.

Votaron el proyecto de un par de mineras y se cagaron en la gente. Están poniendo en riesgo el futuro de todos por dos monedas.

El agua no se negocia. Y esto no termina acá. pic.twitter.com/dJD9AXoZ2C — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) April 9, 2026

También cuestionó el silencio de otros bloques durante el debate: “Se quedaron callados porque no tienen argumentos. Después vienen a hacerse los buenos en redes sociales o se ríen acá adentro”.

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En otro tramo de su intervención, defendió a los trabajadores de la economía popular y a quienes sostienen comedores y espacios comunitarios. “Mis compañeros trabajan más que cualquiera de ustedes”, afirmó.

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El momento más tenso llegó sobre el final, cuando volvió a cargar con insultos contra los legisladores oficialistas: “Son una manga de vagos, de chorros, de coimeros, de tranza, de hijos de re mil puta y se cagan en la gente”.

El clima en el recinto fue de alta tensión durante toda la sesión, en la que también se debatió la reforma de la Ley de Glaciares, finalmente aprobada por mayoría.