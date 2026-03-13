La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el viaje de su esposa Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a Nueva York y afirmó que, si hubo un problema, se trató apenas de “un error cosmético”. En ese contexto, también lanzó una frase que generó polémica: “No se llevó a un par de gatos”.

Ads

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en LN+, donde la legisladora sostuvo que la polémica está siendo amplificada por sectores opositores y por algunos medios.

“Están juntando dos temas distintos: sus cinco días en Punta del Este en un viaje privado y que haya llevado a su mujer a un viaje presidencial sin haber tenido costos para el Estado. Son dos cosas distintas y el hecho de que haya gente que las ponga juntas denota una operación mediática, como hace Pagano”, afirmó, en referencia a la diputada Marcela Pagano, quien impulsó una denuncia para que se investigue el uso del avión presidencial.

Ads

Puede interesarte

“Pudo haber sido un error cosmético”

En su defensa del funcionario, Lemoine insistió en que la presencia de la esposa de Adorni en el avión presidencial no implicó gastos adicionales.

“Los contribuyentes no han pagado más dinero porque se subiera la esposa de Adorni al avión”, remarcó.

Ads

Sin embargo, admitió que la decisión pudo haber sido cuestionable desde el punto de vista político. “Lo que hizo Adorni puede haber sido un error cosmético”, reiteró.

💬 "Lo que hizo Adorni puede haber sido un error cosmético"



La diputada Lilia Lemoine habló del viaje de la pareja del jefe de Gabinete en el avión presidencial, aseguró que no hubo un gasto extra del Estado y afirmó: "No hay que dejarse psicopatear por los kukas".



En +Nación pic.twitter.com/Pxmn83Wgm7 — La Nación Más (@lanacionmas) March 13, 2026

La frase que generó polémica

Durante la entrevista, la diputada también apuntó contra el kirchnerismo por las críticas al funcionario y lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones.

“No se llevó a un par de gatos o prostitutas o se subió a un yate. Lo que hizo pudo haber sido un error cosmético, pero ni se acerca a lo que ha hecho la mayoría de los funcionarios kirchneristas”, sostuvo.

Ads

Además, pidió no “dejarse psicopatear por los kukas” y defendió la actuación del Gobierno en medio de la controversia.

Puede interesarte

El otro viaje que generó debate

En paralelo, también surgieron cuestionamientos por un viaje privado que Adorni realizó a Uruguay durante el último feriado de carnaval. Según explicó el periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario, el jefe de Gabinete pagó US$3600 por el traslado en un avión privado hacia Punta del Este.

Grandio también aseguró que un vuelo de esas características puede resultar incluso más económico que un pasaje en avión comercial, en medio del revuelo político generado por los desplazamientos del funcionario.