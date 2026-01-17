Mientras las miradas están puestas en la evolución del menor Bastian, gravemente herido tras un choque en los médanos de Pinamar, el diputado provincial Fabián Luayza (Unión Celeste y Blanco - Nuevos Aires) presentó un pedido de informes para que las autoridades comuniquen sobre los accidentes con vehículos que se vienen registrando en los balnearios bonaerenses, y principalmente, sobre qué medidas se están tomando para que no vuelvan a ocurrir.

Ads

“Días atrás un niño de ocho años fue embestido por una camioneta en La Frontera, resultando gravemente herido. Algo hay que hacer con esta situación. No se puede permitir que sigan chocando gente en las playas de Pinamar”, enfatizó Luayza, oriundo de Berazategui

A través del pedido de informe que también lleva la firma de Viviana Romano, el diputado de Berazategui hizo hincapié en que se “enumere las medidas y/o políticas públicas concretas que tomaron o tomarán a futuro las autoridades provinciales y municipales para mejorar la seguridad vehicular, especialmente en zonas de médanos, en pos de prevenir y evitar siniestros o accidentes”.

Ads

En este sentido, el legislador de Nuevos Aires solicitó que las autoridades se expresen “si existen permisos y/o limitaciones para el uso recreativo de vehículos en médanos, dunas y zonas de playa de la costa Atlántica bonaerense. Y si se “han recibido denuncias o tomado conocimiento respecto del acontecimiento de siniestros y accidentes en médanos, dunas y zonas de playa de la costa Atlántica”.

Puede interesarte

Asimismo indicó que es necesario que se explique cómo es la modalidad de las fiscalizaciones y controles vehiculares que se llevan a cabo en las playas para regular la circulación de vehículos. Además, de saber cuántos operativos se realizaron en lo que va de la temporada de verano.

Ads

Luayza pidió que se detalle si hay unidades retenidas por “maniobras riesgosas o por incumplimiento de las normas de circulación vehicular en el área indicada, multas aplicadas y cualquier trámite administrativo o judicial iniciado por incumplimiento de las normas de tránsito de la zona de playas”.

“Este tipo de siniestros como el ocurrido esta semana en Pinamar no es un hecho aislado. Todos los veranos tenemos un nuevo caso que pone en evidencia los riesgos de dejar que vehículos todoterreno circulen sin control en las playas, donde la diversión de algunos se mezcla con el peligro, sobre todo para familias con niños pequeños”, manifestó Fabián Luayza.

Y afirmó: “Es urgente que las autoridades den respuestas concretas sobre cómo se están aplicando las normas vigentes, qué falló en este caso en particular de Pinamar y qué medidas se tomarán para reforzar la seguridad vehicular”.