El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, salió en defensa de Fernanda Miño, exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández, tras el allanamiento en su casa en la villa La Cava, San Isidro. A través de un fuerte mensaje en redes sociales, el jefe comunal de Unión por la Patria criticó el operativo policial, que se llevó a cabo el martes por la noche, y reafirmó el compromiso de apoyo hacia la dirigente cercana a Juan Grabois.

"Me enteré anoche que a una excelente compañera como Fernanda Miño, militante y trabajadora, le hicieron esto. Su gran labor transformó el barrio 'Talleres', que quedó hermoso, todo con claridad, honestidad y humildad", destacó el intendente. Zurro cuestionó las acusaciones que recaen sobre Miño, afirmando: "¿Saben por qué le pegan? Porque es un ejemplo. Los multimedios que la quisieron ensuciar no pudieron. ¿Ahora va a robar una moto? ¡Quién lo va a creer! ¡NO SEAN MENTIROSOS, CARADURAS!"

El alcalde kirchnerista concluyó su mensaje respaldando a Miño: "Tranquila, Fernanda, hay muchísimos que te apoyamos. No nos vamos a dejar amedrentar y hay muchísimos que espero que tengan memoria".

El allanamiento, realizado alrededor de las 22.00, ocurrió cuando Miño regresaba de una actividad política. Juan Grabois, excandidato presidencial y referente del Frente Patria Grande, también se expresó enérgicamente sobre el asunto. En un video publicado en la red social X (anteriormente Twitter), Grabois criticó el procedimiento, diciendo: "A Fernanda nunca le pudieron encontrar nada y ahora inventan que se robó una moto. Se piensan que somos boludos".

Grabois denunció la violencia con la que se llevó a cabo el allanamiento, asegurando que policías encapuchados la golpearon e impidieron que Miño se comunicara con su abogado. Además, informó que una menor presente durante el operativo también fue agredida. "Son nuestros enemigos y están cruzando una línea roja más", advirtió, prometiendo que el hecho no quedaría impune.