La detección temprana y el abordaje personalizado fueron algunos de los ejes centrales de una charla sobre Trastorno del Espectro Autista (TEA) realizada en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

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La jornada, denominada “TEA para todos”, fue organizada por el diputado Ariel Archanco junto a Débora Barani, directora y presidenta de Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada. La propuesta buscó aportar herramientas para comprender el autismo, acompañar a las personas y sus familias y derribar barreras conceptuales en torno al trastorno.

Durante el encuentro, el especialista en Neurología Infantil Víctor Ruggieri explicó que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que comienza durante los primeros meses y años de vida. En ese sentido, remarcó la importancia de prestar atención a determinadas señales durante las primeras etapas.

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Al referirse a la detección temprana, Ruggieri señaló que se habla de signos de riesgo hasta los 30 meses de edad y puso como ejemplo algunas conductas que deberían motivar una consulta.

“Si a los 12 o 18 meses un chico no señala, no mira a lo señalado, no responde a su nombre o no tiene un buen contacto visual, hay que trabajar”, sostuvo.

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El especialista aclaró que la presencia de estos signos a esa edad no permite confirmar por sí sola un diagnóstico de autismo, pero destacó que comenzar una intervención temprana puede ser fundamental para estimular aspectos vinculados con la comunicación y la interacción social.

La actividad también permitió abordar el impacto que el TEA tiene no sólo sobre quienes presentan el trastorno, sino también sobre sus familias y entornos cercanos, con el objetivo de promover una mirada que priorice la comprensión, el acompañamiento y la eliminación de barreras.