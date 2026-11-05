En la CTA de los Trabajadores (CTA-T) hubo elecciones internas y se impuso Roberto Baradel con comodidad sobre la lista opositora de Romina del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda para la Nación. En tanto que en simultáneo las elecciones de la CTA-T en la provincia de Buenos Aires, la Lista 10 “Pablo Masciángelo”, encabezada por el dirigente del SUTEBA Raúl Calamante, obtuvo un contundente triunfo con el 93% de los votos.

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En LANOTICIA1.COM entrevistamos a Calamante quien destacó la contundencia del resultado, con la perspectiva de “construir esa máxima unidad” que les “permita enfrentar hoy un ataque sistemático de la derecha a lo que es el recorte de derechos de la clase trabajadora”.

Respecto a las elecciones 2027 y un eventual proyecto político opositor sostuvo que la clase obrera debe ser parte inclusive en las listas así como el actual gobernador Axel Kicillof es el candidato que apoyan.

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Además, las paritarias. Apunta al “recorte feroz” de Nación y plantea que la provincia “no genera los dólares ni la emisión”. “No somos un país pobre, somos un país hoy saqueado y empobrecido donde hay una decisión política del gobierno nacional de que esos recursos en vez de destinarse para resolver las cuestiones del pueblo argentino sean destinados a los acuerdos que hay con los grupos internacionales, con lo que se tiene hoy que pagar una deuda ilegítima”, aseguró.

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—¿Qué evaluación hace de esta elección donde se ha impuesto con un porcentaje contundente?

Fue una elección importantísima. Esta elección se llevó a cabo en el plano nacional, donde se eligieron autoridades nacionales. En el caso nuestro, el que encabezaba la lista 10, que fue ganadora por el 95% es el compañero Roberto Baradel y en la provincia de Buenos Aires me tocó encabezar a mí, acompañado de Silvana Scali, compañera de Cicop y Hugo Russo, compañero secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Nosotros ganamos por el 93% de los votos en toda la provincia y nos impusimos también en las 44 regionales de la CTA.

Así que nosotros evaluamos como que fue un respaldo enorme por parte del conjunto de las y los trabajadores, y que es un compromiso que vamos a llevar adelante, que es profundizar la unidad del movimiento obrero y la organización del movimiento obrero porque estamos convencidos de que en esta etapa debemos construir esa máxima unidad y fortalecer una herramienta que nos permita enfrentar hoy un ataque sistemático de la derecha a lo que es el recorte de derechos de la clase trabajadora, a la destrucción del empleo, como estamos viviendo en Argentina.

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Calamante sucede a Roberto Baradel

Un modelo que prioriza la especulación financiera, la entrega de los recursos naturales sin valor agregado, por lo tanto, estamos viendo cómo se destruye el mercado interno y cómo se están perdiendo miles de puestos de trabajo en forma cotidiana. Han cerrado más de 32.000 pequeñas pymes y se han perdido como trabajo formales casi 400,000 puestos de trabajo. Eso sin contar lo que son los trabajos informales que no aparecen en el registro.

Así que creemos que la respuesta a eso tiene que ser la unidad del movimiento obrero, la posibilidad de construir con otras organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales y desde ahí también entender de que no va a haber posibilidad de solución gremial si no hay también una solución política en Argentina.

Creemos que el movimiento obrero tiene que aportar también al proceso de transformación política que se va a dar y que se tiene que ver un resultado: que en el 2027 tengamos un gobierno que cambie este panorama. Y en eso, estamos totalmente comprometidos porque entendemos que no es solamente lo que nos corresponde a nosotros es resistir al modelo, sino también entender de que el modelo se va a cambiar cuando cambiemos precisamente el proyecto político y queremos no solamente luchar contra este modelo, sino queremos ser partícipes del proceso político que viene. Es decir, no hay solución gremial sin solución política y para nosotros no puede haber solución política sin la participación comprometida de la clase trabajadora.

Em ese sentido estamos trabajando. Creo que los tiempos que vienen son tiempos alentadores. El proceso que se vivió en Brasil con el triunfo de Lula, la situación que se vivió en Estados Unidos, donde se dijo que no a esas políticas de concentración de la riqueza en el 1% más rico del mundo. Hay que construir un mundo mucho más justo y en ese sentido la clase trabajadora organizada, y en el caso nuestro la Central, bueno, tenemos mucho para aportarle a esa cuestión.



—Usted ha hecho un panorama más bien también de la parte política. ¿Cuál considera que hasta ahora son los conflictos más urgentes que tiene que intervenir la CTA? En las últimas horas también ha aparecido el tema del ex Iosfa, respecto a la base de Punta Indio y también preguntarle, ¿Cómo es el tema de las paritarias en provincia donde también es difícil de alcanzar un consenso también en los salarios?.

En principio, todo lo que tenga que ver con la reducción del Estado, hoy se sacan herramientas del estado que son fundamentales para la defensa de los derechos en materia de educación, lo que estamos viendo con la universidad pública. La situación que se está viviendo hoy en la provincia de Buenos Aires específicamente, con el recorte feroz que ha hecho el gobierno nacional sobre las cuentas de la provincia de Buenos Aires, donde adeuda varios billones de pesos, eso significa menos recursos para lo que es el salario.

Para nosotros, en ese sentido, no hay posibilidad de resolver esa situación si no se resuelve la ecuación financiera de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires no genera los dólares. Los dólares hoy, los recursos y la emisión la genera el gobierno nacional. El gobierno nacional hoy está utilizando miles de millones de dólares que vienen de Vaca Muerta, que vienen de la extracción de la minería, que recibe de las retenciones del agro que en vez de destinarse hacia adentro para fortalecer la educación, la obra pública, con la necesidad de realizar el mantenimiento que hoy no se realiza -tenemos las rutas destruidas, falta de inversión en muchas áreas, en lo que tiene que ver la logística y la infraestructura- todo eso, es lo que permitiría la generación de puestos de trabajo. Se está priorizando hoy que esos recursos salgan del país a través del RIGI, a través de inclusive de la especulación financiera, que eso va en desmedro de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Calamante: "No somos un país pobre, somos un país hoy saqueado y empobrecido"

Por otro lado, mientras aumentan las tarifas, a personajes como (el presidente de Mercado Libre, Marcos) Galperin se le eximen de miles de millones de pesos de impuestos. Entonces así no hay posibilidad de resolver las cuestiones que tienen que ver con cómo generamos poner un salario como corresponde a la mayoría, no solamente a los trabajadores estatales, porque también está pasando en el sector privado. Hoy todo el sector asalariado formal hoy que es lamentablemente estamos en el 50%, y casi el 50% de trabajadores informales, pero el sector de trabajo informal hoy como no le alcanza presiona también sobre el sector informal. Es decir, un trabajador que tiene un trabajo registrado termina después de su horario intentando sumar algún peso más para llegar a fin de mes haciendo Uber, alguna changa, y eso presiona sobre el mercado informal.

Pero a la vez todos se ven perjudicados porque cae el poder adquisitivo, el 70% del producto bruto interno de la Argentina siempre fue el mercado interno y bueno y ese hoy, ese mercado interno está deprimido y se traduce cada vez en que cada vez menos poder adquisitivo, también menos posibilidad de recaudación de los municipios, de las provincias. No somos un país pobre, somos un país hoy saqueado y empobrecido donde hay una decisión política del gobierno nacional de que esos recursos en vez de destinarse para resolver las cuestiones del pueblo argentino sean destinados a los acuerdos que hay con los grupos internacionales, con lo que se tiene hoy que pagar una deuda ilegítima.

¿Cuál es la defensa que tenemos los trabajadores más allá de organizarnos, movilizarnos? El voto. Si hoy dijéramos bueno si hoy los que votaran a este modelo fueran solamente los que se ven beneficiados directamente y no sacaría más del 10% de los votos. Ahora, si es competitivo y llegó a ganar, es porque muchos trabajadores y trabajadoras que hoy son víctimas de este modelo creyeron precisamente que ese era el camino y creyeron las promesas que le hizo un gobierno que les mintió y que los está robando en la cara.

Es un debate que tiene que ver también con una posición este política donde el Gobierno lo que alimenta es el anti peronismo, el antisindicalismo, el individualismo. Si nosotros no damos una batalla cultural en ese sentido, y eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros con nuestras propias compañeras y compañeros.

Ahora si el compañero vos vas a discutir con un compañero y te dice: "No, no, si a mí todo esto no me importa, yo lo que quiero que me den aumento", y bueno, ¿qué podes hacer? Y podríamos llevar a medidas de fuerza parar a todo el a todos los trabajadores pero no resolveríamos la cuestión de fondo, que es cómo hacemos para que el Estado resuelva la cuestión de que existan esos ingresos. El ingreso hoy no es que no existe, hoy existe, pero se lo están apoderando un porcentaje mínimo de aquellos que hoy viven precisamente de un modelo de esta característica.

—Bien, este proyecto político que quieren ustedes ser partícipes, ¿tiene un candidato, un nombre? ¿o es solamente de un programa que están hablando ustedes desde la CTA?

Nosotros creemos que tiene que haber una discusión política en el cual el movimiento obrero no solamente está por decirlo para resistir, sino que está también para ser partícipe de esos espacios. O sea, nosotros creemos que las y los trabajadores tienen que formar parte de la discusión y también formar parte de las listas. Ahora, estamos convencidos de que por lo menos el espacio que yo represento, de que en la Provincia de Buenos Aires tenemos un candidato que es el mismo Gobernador Axel Kicillof, que es quien hoy está en mejor posicionamiento dentro del peronismo para poder ofrecer un proyecto alternativo como el que estamos planteando.

Las paritarias en provincia

De última, es una decisión que tendrán que tomar. Si hay otros candidatos se tendrá que discutir democráticamente, para eso creemos que están las PASO, tendrá que haber un debate y tendremos que llevar en el marco de unidad el mejor candidato posible. Lo que ya está claro que esa resolución no puede ser a dedo y que evidentemente cuando lo intentamos a dedo no nos fue muy bien. Así que creemos que la unidad no es solamente la foto, la unidad requiere el apoyo fundamental del conjunto de los de los votantes y bueno, creemos que la propuesta tiene que ser una propuesta concreta que contenga y que le diga claramente al conjunto de la sociedad cómo vamos a resolver los problemas que hoy estamos sufriendo y quiénes son los que lo provocan.

—Desde ya agradeciéndole por la entrevista, una última pregunta es si piensan en una medida de fuerza a nivel país, ¿está en carpeta antes de fin de año o que vaya todo para el 2027?

Mira, nosotros venimos planteando y es el debate que venimos dando con las otras centrales de que tenemos que construir un gran movilización federal y un gran paro federal. Ahora, eso es un tema que no lo resuelve la dirigencia, hay que construirlo. Porque si hoy los únicos que pudieran parar fuera aquellos que tienen la posibilidad de estar sindicalizados y que no corran riesgos de perder el trabajo y bueno, los que pararían serían muy pocos. La verdad que no se sentiría una medida de fuerza porque nosotros tenemos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras como yo te digo que hoy no están enrolados sindicalmente, pero que son trabajadoras y trabajadores y los desocupados son trabajadores y trabajadoras. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo construimos con el conjunto de las centrales una gran movilización.

Nosotros ya venimos trabajando y recorriendo la provincia realizando plenarios en todos lados y todo el mundo te dice lo mismo: hay que construir una gran movida, una gran movilización y un paro que tiene que ser no solamente un paro general, sino que tiene que ser un paro comunitario donde inclusive también se sumen aquellos sectores que son las pequeñas y las medianas empresas, los cuentapropistas, donde den una señal muy clara de que no quieren seguir con un modelo que los sigue expoliando y que lo sigue llevando a la desesperación.

Quién es Raúl Calamante