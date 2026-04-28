En Avellaneda se presentó “Avellaneda sin Barreras”, un nuevo espacio de organización que busca defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias frente al ajuste y el retroceso de políticas públicas.

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La apertura del encuentro estuvo a cargo del senador provincial Emmanuel Santalla y Karina Castagnola, quienes encabezaron el inicio de la jornada y plantearon la necesidad de fortalecer la organización comunitaria ante el contexto actual.

Participamos del lanzamiento de Avellaneda sin Barrera, un espacio de organización que nace para enfrentar el ajuste criminal que hoy golpea a las personas con discapacidad y a sus familias.



Mientras Milei y su hermana siguen pidiendo sacrificios, la realidad es otra: ya no… pic.twitter.com/MxVo6ijpNN — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) April 26, 2026

La iniciativa surge como respuesta a la situación crítica que atraviesa el sector, con el objetivo de generar acompañamiento colectivo y construir redes de contención para las familias.

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Durante su intervención, Santalla fue contundente al referirse a la situación económica y social: “Milei y su hermana siguen pidiendo sacrificio a los argentinos, ya no queda nada por sacrificar, la familia que no pelea por sostener a sus hijos, pelea por sostener a los abuelos. No vamos a sacrificar la salud de nuestros hijos”.

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Del encuentro también participaron como oradores Lourdes Farías, Claudia Dippolito, Guadalupe Bargiela, Laura Lavega, Pérez Brancatto e Ivana Pitrelli, quienes coincidieron en la necesidad de organizarse frente al escenario actual.

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Desde el espacio remarcaron que, ante la ausencia del Estado, resulta clave generar ámbitos de encuentro donde las familias puedan compartir sus problemáticas y canalizar sus demandas de manera colectiva. En ese sentido, “Avellaneda sin Barreras” se propone como un punto de apoyo y articulación para quienes atraviesan dificultades vinculadas a la discapacidad.