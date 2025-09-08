Tras los resultados oficiales de las elecciones legislativas bonaerenses 2025, Sebastián Pareja, principal armador de La Libertad Avanza, reconoció la derrota de su espacio desde el búnker. “Le agradecemos a la sociedad de la provincia de Buenos Aires por participar de esta contienda electoral, que termina siendo muy sana para la democracia”, señaló.

Pareja reconoció la necesidad de realizar una “autocrítica” y analizar los errores cometidos en los ocho procesos electorales que abarcan las diferentes secciones de la provincia. “Estamos orgullosos del trabajo intenso de nuestro equipo de campaña, aunque el resultado no nos haya acompañado”, afirmó.

El dirigente destacó que enfrentaron “un aparato muy fuerte del kirchnerismo, con maquinaria estatal distribuida en 135 pequeños aparatos, frente a más del 33% del electorado que nos acompañó”. Pese a la derrota, aseguró que La Libertad Avanza mantendrá un piso político competitivo en la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia, donde serán una voz autorizada para "defender a los bonaerenses".

Pareja adelantó que la atención del espacio ya está puesta en la segunda etapa, con vistas al 26 de octubre, y remarcó la necesidad de fortalecer la “comunicación” con los electores que no votaron o que optaron por posiciones intermedias. “No vamos a torcer el rumbo que hemos emprendido. Somos un espacio que viene a cambiar la realidad de la política en la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires, y vamos a dar la cara tanto en la derrota como en el triunfo”, concluyó.

