La conmemoración por los 50 años de la Noche de los Lápices volvió a exponer las diferencias dentro del peronismo bonaerense. Esta vez, el eje de la discusión fueron los micros para trasladar estudiantes a la movilización en La Plata, un reclamo de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES), vinculada a La Cámpora, que terminó generando un nuevo cruce con el gobierno de Axel Kicillof.

Ads

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue consultado sobre la controversia por Juan Pablo Ferrari, de Diario Hoy y Red 92, y explicó por qué la Provincia no dispuso los colectivos.

“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede pagar micros para una actividad política”, respondió Bianco.

Ads

El reclamo de la FES

La discusión se había iniciado antes de la movilización del 16 de septiembre, cuando la FES cuestionó al Gobierno bonaerense por no garantizar los micros que, según sostuvo la organización, habían formado parte del esquema de traslado de estudiantes en años anteriores.

La Federación planteó que la modalidad se mantenía desde 2012 y cuestionó que este año se les indicara que la movilidad debía ser resuelta por “las organizaciones políticas o aliados”.

Ads

Además, la FES vinculó la decisión con la consigna “Cristina Libre” que llevaría la movilización y sostuvo que el acompañamiento provincial habría quedado condicionado a modificarla. Esa interpretación fue rechazada desde el Gobierno bonaerense.

Según informó Infobae, desde el entorno del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, señalaron que financiar una movilización política no forma parte de las funciones de esa cartera y que cada organización debía resolver los mecanismos de traslado con sus referentes y espacios aliados.

Finalmente, durante la marcha hubo micros gestionados por las propias organizaciones. Desde la FES señalaron que “los gestionamos nosotros”, según consignó Infobae.

Ads

La explicación de Bianco

Consultado por la polémica, Bianco explicó que la Provincia sí acompañó institucionalmente la jornada, pero diferenció esa participación del financiamiento de los traslados.

“Nosotros adherimos a esa actividad, el gobernador participó de la movilización, pero nosotros no podemos”, señaló.

El ministro sostuvo que utilizar recursos provinciales para pagar colectivos destinados a una actividad que no sea estrictamente institucional podría constituir un delito.

“Sería un delito si pagamos un micro formalmente para una actividad que no es una actividad estrictamente institucional”, afirmó.

Bianco también consideró que esa había sido la cuestión central de la controversia y aseguró que la postura del Ejecutivo bonaerense ya había sido explicada.

“Entiendo que esa fue la polémica, nosotros ya lo hemos explicado”, dijo.

Y fue categórico al referirse al financiamiento de los colectivos: “Provincia de Buenos Aires no paga, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no paga micros, es así, simplemente”.

Una nueva expresión de la interna peronista

La discusión por los micros se produjo en un escenario de tensión entre el sector que responde a Kicillof y La Cámpora, con diferencias que se vienen manifestando en distintas actividades políticas y de organización territorial.

La FES está vinculada políticamente a La Cámpora y durante la movilización sostuvo la consigna “Cristina Libre”, mientras que el gobernador participó de la marcha acompañado por dirigentes y jóvenes vinculados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Según reconstruyó Infobae, las distintas columnas acordaron un esquema de convivencia durante la movilización: la FES encabezó la marcha y la juventud del MDF se ubicó detrás, sin que se registraran incidentes.

El conflicto por los micros se sumó así a una interna que ya había quedado expuesta en las semanas previas y que tiene como protagonistas a los distintos sectores del peronismo bonaerense.

Más allá de la disputa política, la jornada reunió a cientos de estudiantes en La Plata para recordar el 50° aniversario de la Noche de los Lápices, con la participación de Kicillof, el intendente Julio Alak, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y sobrevivientes del operativo represivo.