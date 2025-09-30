En el marco del nulo impulso a nueva obra pública en el país, el gobierno acordó terminar la obra del paso bajo nivel en Junín en la intersección de la Av. Rivadavia y las vías del ferrocarril San Martín.

“Me reuní con el intendente de Junín, Pablo Petrecca y el secretario de Transporte, Luis Pierrini, para la firma de una carta de intención mediante la cuál se acordó que el Gobierno nacional retomará los trabajos de construcción del paso bajo nivel”; anunció Lisandro Catalán, ministro del Interior. “La reactivación de las tareas de infraestructura, descontinuadas en agosto de 2023, garantizarán la finalización de los trabajos y la apertura del cruce vehicular”, completó.

Me reuní con el intendente de Junín, @petreccapablo y el secretario de Transporte, Luis Pierrini, para la firma de una carta de intención mediante la cuál se acordó que el Gobierno nacional retomará los trabajos de construcción del paso bajo nivel en la intersección de la Av.… pic.twitter.com/3z8lyqJp1s — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 30, 2025

Por su parte, el jefe comunal y senador provincial electo, Pablo Petrecca, celebró la medida tras una reunió con Catalan y Pierrini: “Nos escucharon, se reanuda la obra del paso bajo nivel”.

NOS ESCUCHARON: SE REANUDA LA OBRA DEL PASO BAJO NIVEL 😊



La obra del paso bajo nivel de Rivadavia vuelve a ponerse en marcha.



Así me lo confirmaron el ministro del Interior @catalanlisandro y el secretario de Transporte Luis Pierrini, con quienes me reuní esta mañana para… pic.twitter.com/uTq0CVFGZz — Pablo Petrecca (@petreccapablo) September 30, 2025

“Después de un año y medio de gestiones y presentaciones, logramos que se reanude esta obra fundamental para la integración de Junín. Con esta decisión del Gobierno Nacional ganamos todos: los comerciantes, las instituciones, los trabajadores de la obra y los miles de vecinos que transitan por el sector. La gestión municipal marcó la diferencia. Demostramos que la única lucha que se pierde es la que se abandona”, concluyó.

