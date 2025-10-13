"Nos van a salir dólares por las orejas": Milei asegura que la economía seguirá firme tras las elecciones
El presidente se mostró optimista sobre el futuro económico del país, asegurando que "el plan económico no cambiará", incluso en caso de una derrota electoral. Y destacó la importancia de la alianza con Estados Unidos: "La dirección es la correcta".
El presidente Javier Milei aseguró que el plan económico no cambiará, incluso ante un posible resultado adverso en las elecciones legislativas del 26 de octubre, y se mostró confiado en la capacidad del país para generar divisas. “Nos van a salir dólares por las orejas gracias al campo, la minería y la energía”, afirmó en diálogo con Luis Majul en El Observador.
Milei agregó que ese ingreso de dólares tendrá un impacto directo en el empleo y los salarios: “El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”.
El presidente también habló sobre la preparación de su gobierno ante posibles crisis: “Nosotros estamos preparados siempre para el peor de los casos. A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, aseguró, en referencia a quienes anticipaban una devaluación del peso o un colapso económico. Sobre la relación con Estados Unidos, Milei sostuvo que “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, y destacó que la administración norteamericana ofrece apoyo financiero y herramientas para intervenir en el mercado si fuera necesario.
Finalmente, según replicó Infobae, insistió en la continuidad del rumbo económico: “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, dijo, y dejó abierta la posibilidad de sumar técnicos de otros partidos al Gabinete “siempre que contribuyan a mejorar la eficiencia del Estado”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión