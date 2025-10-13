El presidente Javier Milei aseguró que el plan económico no cambiará, incluso ante un posible resultado adverso en las elecciones legislativas del 26 de octubre, y se mostró confiado en la capacidad del país para generar divisas. “Nos van a salir dólares por las orejas gracias al campo, la minería y la energía”, afirmó en diálogo con Luis Majul en El Observador.

Milei agregó que ese ingreso de dólares tendrá un impacto directo en el empleo y los salarios: “El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”.

El presidente también habló sobre la preparación de su gobierno ante posibles crisis: “Nosotros estamos preparados siempre para el peor de los casos. A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, aseguró, en referencia a quienes anticipaban una devaluación del peso o un colapso económico. Sobre la relación con Estados Unidos, Milei sostuvo que “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, y destacó que la administración norteamericana ofrece apoyo financiero y herramientas para intervenir en el mercado si fuera necesario.

Finalmente, según replicó Infobae, insistió en la continuidad del rumbo económico: “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, dijo, y dejó abierta la posibilidad de sumar técnicos de otros partidos al Gabinete “siempre que contribuyan a mejorar la eficiencia del Estado”.

