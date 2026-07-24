El intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade (UCR), cuestionó la distribución de los efectivos de la Policía Bonaerense y reclamó que los agentes que se forman en los municipios del interior puedan regresar a prestar servicio en sus localidades de origen.

Ads

“Nosotros los formamos y terminan en el Conurbano”, sostuvo el jefe comunal al advertir que muchos distritos realizan esfuerzos económicos para acompañar la capacitación de nuevos policías, pero luego esos efectivos son destinados a otros puntos de la provincia.

“Como intendentes invertimos, muchas veces les bancamos el transporte y la logística para que esos chicos se formen y después terminan trabajando en La Costa o el Conurbano y nunca regresan al pueblo”, señaló Hourcade.

Ads

El intendente explicó que en Magdalena la situación ya tuvo impacto. “Tenemos arriba de 60 chicos recibidos en los últimos seis años y están laburando en el Conurbano”, afirmó, y sostuvo que el esquema actual desalienta la inscripción de nuevos aspirantes por los costos de traslado y las condiciones laborales.

Además, cuestionó la situación de los propios efectivos y señaló que muchos terminan solicitando carpetas médicas, licencias psiquiátricas o renunciando. “No lo termina aprovechando ni el Conurbano bonaerense ni los municipios del interior que aportaron a ese recurso humano”, planteó al medio Diputados Bonaerenses.

Ads

A favor de reformar la ley, pero en contra de la Policía Municipal

Hourcade respaldó la decisión del gobernador Axel Kicillof de avanzar con una reforma de la Ley de Seguridad Pública y consideró que los intendentes deben participar de la discusión.

Sin embargo, rechazó la creación de policías municipales, una propuesta que impulsan distintos jefes comunales de varios espacios políticos.

Para el intendente de Magdalena, la respuesta pasa por fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los municipios, con mayor participación local en la prevención del delito, pero sin crear una nueva estructura.

Ads

Hourcade fue el único intendente opositor que participó de la última reunión territorial encabezada por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, en Almirante Brown, donde jefes comunales de la Tercera sección electoral debatieron el borrador de la normativa.

El debate por la reforma de Seguridad también genera diferencias dentro del oficialismo. Mientras sectores del peronismo impulsan una Policía Municipal con mayor protagonismo de los intendentes, el exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni rechaza la idea y plantea una reforma integral de la Policía Bonaerense.