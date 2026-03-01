El Registro Provincial de las Personas abrió una nueva delegación en el partido de Berazategui con la presencia de la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez; del jefe comunal, Carlos Balor; y de la directora del Registro, Silvina Ojeda. La sede "Círculo Italiano" se trata de la séptima en el municipio.

"Hoy estamos inaugurando una nueva oficina del Registro Provincial de las Personas para que las y los vecinos puedan hacer sus trámites de manera rápida, simple y cerca de sus hogares", expresó Alvarez Rodríguez.

Recorrimos junto al intendente @CarlosBalorBera el operativo de documentación del @registropba en #Berazategui, donde las y los vecinos resolvieron hoy más de 380 trámites de manera rápida y cerca de sus hogares.



Agregó que "acercar el Estado a donde la gente lo necesita es la mejor forma que encontramos junto al gobernador Axel Kicillof y al intendente Carlos Balor para sostener el compromiso y el legado de Juan José Mussi."

Asimismo, durante la jornada se llevó a cabo un operativo de documentación en donde se realizaron más de 380 trámites gratuitos.

La flamante dependencia está ubicada en Calle 151 A- N° 3346 e/ Avenida Italia y calle 34 (Centro Cultural Municipal), Villa España. Cuenta con servicio BAPRO y permite realizar DNI, pasaporte, certificaciones y entrega de actas.

También estuvo presente el fundador del Círculo Italiano, Juan Savini, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

El Registro Provincial de las Personas cuenta con 522 delegaciones en todo el territorio bonaerense para garantizar el derecho a la identidad en los 135 municipios.