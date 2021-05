Axel Kicillof, aseguró en diálogo con IP que la provincia acompañará las medidas que adopte el Gobierno nacional para frenar los contagios por coronavirus y señaló: "Se tomaron medidas para cortar el aumento exponencial y los casos dejaron de crecer, se estancó el aumento y eso fue un avance".

Sin embargo, advirtió que "cuando el virus está intenso, con frío y con las nuevas cepas, las medidas que en otro momento eran efectivas ahora no alcanzan".

"Es difícil plantear que hay una actividad segura con tantos contagios. Nuestro criterio epidemiológico es cuando aumentan los casos hay que limitar los contactos y si no veo a nadie, no se contagian", continuó y agregó: "Si las personas no se juntan la posibilidad de contagio es casi nula".

En referencia a la clases presenciales, ratificó su apoyo a la decisión del Presidente y cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "En medio de la crisis sanitaria más grave de la historia hay cosas que no se pueden hacer. Hay que acompañar al Presidente y es muy mala idea e inconveniente ponerse a levantar el dedo y decir esto sí o esto no".