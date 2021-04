"En Semana Santa se hicieron fiestas incumpliendo todos los protocolos"

"No me gusta que se haga política con la pandemia"

"La pandemia está volviendo con más rigor, en las últimas semanas aumentpo de manera sostenida los casos"

"Aumentaron un 53% los casos en el AMBA en los últimos días"

"El virus ataca primero el conglomerado del AMBA y luego se irradia al resto del país"

"Argentina ha entrado en la segunda ola. En países europeos duró varios meses"

"Debemos tomar nuevas medidas. lo que suceda va a depender de lo que hacemos"

"En estos meses queremos cuidar la salud, la recuperación economica y la presencialidad en las escuelas"

"Mientras más alta sea la transmisión y la circulación más medidas deberemos tomar"

"Las próximas 3 semanas son muy importantes, hemos vacunado con una dosis a más del 90% del personal de salud"

"Queremos terminar abril con la mayor cantidad de personas de más de 70 años vacunada"

Medidas en todo el país

"supendemos los viajes grupales, de egresados y turísticos"

"En la zona de riesgo medio epidemiológico es facultad de los gobernadores tomar medidas y hacerlas cumplir"

En la zona de más riesgo

"Se tomarán otras medidas: Se suspenden actividades sociales en domicilios, en espacios públicos de más 20 personas"

"Suspensión de bingos, casinos y salones de fiestas"

"Prohibición de prácticas recreativas de más de 10 personas en lugares cerrados"

"Cierre de bares y restautrantes a partiur de las 23"

"Prohibición de circulación de 0 a 6 cada día"

"Según jurisdicción, se podrá ampliar los horarios"

"En AMBA, solo uso de transporte público considerados esenciales y comunidad educativa"

"Todo estará vigente desde las 0 horas de este 9 de abril hasta el 30 de abril"

Vacuna

"Cuando supe que me había contagiado, se me vinieron todos los temores a mi cabeza. La vacuna me permitió atravesar el tratamiento sin síntomas dolorosos"

"Prácticamente sin síntomas mantuve el aislamiento para cortar la cadena de transmisión"