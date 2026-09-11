El boleto de colectivo volverá a aumentar en el Conurbano bonaerense desde octubre, en un nuevo incremento que impactará en el bolsillo de los usuarios que utilizan el transporte público todos los días para trabajar, estudiar o trasladarse.

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El ajuste será de aproximadamente 3,6% y llevará el boleto mínimo de las líneas provinciales por encima de los $1200. La nueva tarifa comenzará a regir desde el jueves 1° de octubre.

La actualización se produce luego de que el INDEC informara que la inflación de agosto fue del 1,7% a nivel nacional, mientras que en el Gran Buenos Aires alcanzó el 1,6%.

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Cuánto costará el colectivo en el Conurbano desde octubre

Con el nuevo cuadro tarifario, los valores para los pasajeros que tengan la SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: pasará de $1164,47 a $1206,39 .

pasará de $1164,47 a . De 3 a 6 kilómetros: de $1310,02 a $1357,18 .

de $1310,02 a . De 6 a 12 kilómetros: $1507,98 .

. De 12 a 27 kilómetros: $1809,58 .

. Más de 27 kilómetros: $2127,47.

El incremento alcanzará a las líneas de colectivos identificadas con números 200 en adelante, correspondientes a los servicios de jurisdicción provincial.

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Para quienes realizan varios viajes por semana, el aumento representa un nuevo incremento en uno de los gastos habituales de las familias bonaerenses.

El transporte acumula una fuerte suba durante el año

El nuevo ajuste se suma a los incrementos aplicados durante los primeros meses de 2026. Hasta septiembre, los cuadros tarifarios de los colectivos en la Provincia acumulan una suba de 76,85%.

La actualización de octubre toma como referencia la evolución de los precios y contempla además variables vinculadas con los costos del sistema de transporte.

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En el caso de las líneas provinciales, el esquema también considera la evolución del precio de los combustibles, por lo que el incremento puede diferir del aplicado a los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

También aumentan los colectivos en la Ciudad

El aumento no será exclusivo de la Provincia. En Ciudad de Buenos Aires, los colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño tendrán una suba del 3,7% desde octubre.

El boleto mínimo pasará de $887,99 a $920,85, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros aumentará de $986,70 a $1023,21.

También habrá una actualización en el subte porteño. El pasaje pasará de $1753 a $1817 desde octubre.

De esta manera, el comienzo del próximo mes llegará con nuevos aumentos en el transporte público del AMBA, que impactarán tanto en quienes se movilizan dentro del Conurbano como en los bonaerenses que viajan diariamente hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Para millones de trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público, las nuevas tarifas significan otro golpe al bolsillo, en un año en el que el costo de viajar en colectivo ya acumuló una fuerte suba.