La Cámara de Diputados fue escenario de otro escándalo entre las diputadas bonaerenses Lilia Lemoine y Marcela Pagano, quienes volvieron a protagonizar un tenso cruce durante la extensa sesión que comenzó el miércoles y terminó en la madrugada del jueves. El episodio incluyó gritos, insultos, acusaciones de agresión física y un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ads

“Me pegó... Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho”, escribió Lemoine, representante oficialista de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, en un posteo publicado a las 2.22 de la madrugada en su cuenta de X. La legisladora acompañó su mensaje con un video de más de cinco minutos que muestra parte del enfrentamiento con Pagano.

En las imágenes se la escucha decirle a su excompañera de bloque: “Marce, al final tenía razón. Nunca te vi tan atornillada a la silla como hoy, trabajando para el kirchnerismo. ¿Feliz?”.

Ads

VIOLENCIA EN EL CONGRESO



Así golpeaba la diputada Marcela Pagano a la diputada de LLA Lilia Lemoine (@lilialemoine):pic.twitter.com/VKwBp6hTwb — Espartano Libertario (@espartanolibert) October 9, 2025

La respuesta de Pagano, diputada por Coherencia, fue inmediata: “Machado, ¿cómo te fue con Machado?”, en referencia a José Luis Espert, el economista rionegrino vinculado al empresario por quien Lemoine debió renunciar a su candidatura anterior. Mientras discutían, Pagano levantaba un cartel con la frase “Narcotráfico nunca más”, que utilizó en varias oportunidades durante la sesión.

En el video también se ve a la diputada Lourdes Arrieta, quien se sumó a Pagano y la llamó “chorra”, “parásito del Estado” y “ñoqui”. En un momento, Lemoine intentó tomar el cartel de su colega y Pagano respondió golpeando el celular de la libertaria con unos papeles. “Me pegaste, Marcela”, se la escucha decir a Lemoine, mientras Pagano retruca: “Dale, denunciame, narco”.

Ads

Puede interesarte

La tensión fue tan alta que la vicepresidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, debió intervenir desde el estrado: “Le voy a pedir a la diputada Lemoine y a la diputada Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”, exclamó.

El intercambio siguió con más gritos: “Mirá cómo dejás el piso, sucia”, lanzó Lemoine. “Tomá la medicación, bipolar. Trastornada”, le respondió Pagano, quien repetía sin parar: “Narco, ladrona, ñoqui. Andá a laburar”.

Lemoine vs Arrieta-Pagano, capitulo 1000.

Quizás sea un buen momento para que Lilia no use el mismo modus operandi por un tiempo. La violencia y ese intento de escrache, como pasó con los periodistas hace un tiempo, no la deja bien parada. Incluso es autoincriminarse por irse de… pic.twitter.com/mesDTmJEmJ — Delpi (@delpinoeze) October 9, 2025

Un par de horas más tarde, Pagano retomó la polémica en redes sociales: “Está nerviosa porque se supo que trabaja para un narco”, publicó, mientras respondía a comentarios de su compañera de bloque.

Ads

Antecedentes de la pelea

No es la primera vez que las diputadas bonaerenses protagonizan un episodio de este tipo. En agosto pasado, durante el informe del jefe de Gabinete Guillermo Francos, ambas se cruzaron en plena transmisión de Diputados TV, cuando Lemoine se paró frente a cámara mientras Pagano hablaba.

En marzo, ya habían sido parte de otro escándalo en el recinto que incluyó gritos, insultos y hasta un vaso de agua arrojado contra otra legisladora.