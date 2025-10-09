A pocos días de las elecciones legislativas, Karen Reichardt, la exvedete y ahora candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, quedó envuelta en una fuerte polémica por una serie de viejos tuits en los que insultaba al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y lanzaba comentarios despectivos hacia hinchas de Boca Juniors.

Los mensajes, publicados entre 2015 y 2018, reflotaron en redes sociales luego de que usuarios rescataran el archivo de la flamante candidata, que ahora encabeza la lista tras la renuncia de José Luis Espert, investigado por sus presuntos vínculos con Federico “Fred” Machado.

“Messi pu… ¡solo hacés goles en esa m… de club! Cag…, en la Argentina no existís. Y encima con la mano, fo…”, escribió Reichardt durante la final del Mundial de Clubes 2015 entre River y Barcelona.

La entonces panelista y conductora también trató de “negros” a quienes comentaban sus publicaciones y se refirió a la hinchada de Boca con frases como “no hay negro que no destiña”. En otro posteo, afirmó desde Miami: “Me estoy dando cuenta de que me sigue mucho negro grasa”.

Tras el repudio generalizado, Reichardt decidió borrar sus tuits y salir a defenderse públicamente. “Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron”, escribió en su cuenta de X. “¿Les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos?”, desafió la libertaria.

Además, citó un mensaje de 2016 en el que respaldó a Messi luego de su renuncia a la Selección:

“Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos los liberales”.

📌 Quién es Karen Reichardt

Nacida en Banfield, su verdadero nombre es Karina Celia Vázquez. Es hija de Eliseo Vázquez, exconcejal peronista de Lanús y dirigente cercano al histórico Manuel Quindimil. Su padre fue referente del PJ local y presidente de la Mutual de Trabajadores Municipales de Lanús.

Reichardt alcanzó notoriedad en televisión a fines de los 80, cuando fue convocada por Raúl Portal para NotiDormi. Luego participó en programas icónicos como Peor es Nada, junto a Jorge Guinzburg, y Brigada Cola, con Guillermo Francella y Emilio Disi. También actuó en películas como Tachero Nocturno (1993) y Pasión de Multitudes (1995).

Más tarde se volcó a la conducción televisiva en ciclos como Fanáticas —un programa de fútbol con panel femenino— y Amores Perros, sobre adopción y cuidado animal. Durante su etapa como modelo, fue tapa de Playboy.

En los últimos años se acercó al espacio libertario y fue incorporada a La Libertad Avanza como segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Tras la salida de Espert, la Justicia Electoral bonaerense resolvió que Reichardt encabece la boleta, rechazando el intento del oficialismo de colocar en ese lugar al diputado porteño Diego Santilli.