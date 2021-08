La Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de La Plata dispuso "la correcta aplicación de la legislación vigente y los tratados internacionales de DD. HH, para lograr la integración igualitaria en la Cámara de Diputados", informaron desde el Partido Gen quien ahora reclama que Nicolás Russo deje su banca para que asuma una mujer, María Ángela La Rosa, con mandato hasta fin de año.

Cabe recordar que el GEN integró la Alianza 1País en el año 2017 junto con el Frente Renovador habiendo logrado dos escaños por la tercera sección electoral (Jorge D´Onofrio y Blanca Cantero).

Ante la licencia de la última (que asumió como Intendenta de Presidente Perón) correspondía que su reemplazo fuera cubierto por la siguiente mujer en la lista. "Sin embargo, los integrantes de la alianza incumplieron los acuerdos y la Cámara de Diputados tomó juramento a Nicolás Russo, desoyendo incluso lo que la primera instancia judicial había indicado. Frente a esta circunstancia el Partido GEN y María Ángela La Rossa reclamaron judicialmente por la vigencia de la paridad de género", señalaron.

"La sentencia, ahora confirmada, resolvió, en consonancia con los argumentos de la parte actora: “disponer el reemplazo de la diputada Cantero por simple orden de corrimiento y no de corrimiento con aplicación de ley de paridad, iría en menoscabo de la efectiva participación igualitaria y sin discriminaciones entre varones y mujeres en la conformación de listas y composición de los órganos legislativos pues, no debe soslayarse que la composición actual de la Cámara de Diputados muestra que aún, con la ley de paridad vigente en la provincia de Buenos Aires, las mujeres no lograron la igualdad en el acceso a la representación", indicaron.

En tanto que desde Gen remarcaron que "de conformidad con el reciente fallo, corresponde que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires deje sin efecto de forma inmediata la inclusión que irregularmente hiciera de Nicolás Russo, procediendo a la inmediata incorporación de María Angela La Rosa del Partido GEN. Corresponderá, a posteriori, responder por los daños ocasionados atento un proceder reñido con la normativa vigente y lo resuelto oportunamente por la primera instancia judicial".