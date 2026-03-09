El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de aves de corral ubicado en el partido bonaerense de San Carlos de Bolívar, tras analizar muestras en su Laboratorio Nacional.

Según informó el organismo sanitario, el brote fue detectado en una granja de reproductores padres pesados. Tras la confirmación, se activaron de inmediato las medidas previstas en el plan de contingencia y se delimitó una Zona de Control Sanitario, con un área de perifoco de tres kilómetros alrededor del establecimiento afectado y una zona de vigilancia que se extiende hasta los siete kilómetros.

Dentro de ese radio se intensifican las tareas de contención, bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico para identificar otras unidades productivas cercanas y posibles nexos sanitarios.

Para evitar la propagación del virus, agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento sanitario del establecimiento y la disposición final de las aves, junto con la posterior aplicación de medidas de limpieza y desinfección del predio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 466/2025. Además, el organismo notificará oficialmente el caso ante la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Con este hallazgo ya son cuatro los casos positivos detectados en el país en los últimos días, luego de los focos registrados en establecimientos ubicados en Lobos, en Ranchos —cabecera del partido de General Paz— y en una granja productora de huevos en Alejo Ledesma, provincia de Córdoba.

Desde el SENASA también pidieron extremar las medidas de bioseguridad en establecimientos avícolas para reducir el riesgo de diseminación del virus. Entre las recomendaciones figuran controlar el estado de las mallas antipájaros, reforzar la limpieza y desinfección de vehículos e insumos que ingresan a los predios, evitar la acumulación de materia fecal de aves silvestres y eliminar agua estancada que pueda atraerlas.

En el caso de quienes tienen aves de traspatio, el organismo aconseja mantenerlas en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres, utilizar indumentaria exclusiva para su manejo y desinfectar periódicamente las instalaciones.

Además, ante la detección de mortandad inusual o síntomas nerviosos, digestivos o respiratorios en aves, el SENASA pidió realizar la notificación inmediata a través de sus oficinas, por teléfono o mediante sus canales oficiales de contacto.