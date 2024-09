Se abre un nuevo capítulo en la interna peronista bonaerense, pero esta vez trasciende la esfera municipal y la grieta salpica a la Provincia. La intendenta de Quilmes denuncia una red de bots que operan en su contra así como de su par en Lanús, y apunta a la relación de los supuestos perfiles falsos con Andrés “Cuervo” Larroque. En esa línea también señala al intendente de Castelli, Francisco Echarren y su ya declarado enemigo político, Jorge Ferraresi.

Puntualmente, el conflicto se desató a partir de la publicación de un video en el que Mayra Mendoza y Julián Álvarez se muestran en el Puerto de Dock Sud y exponen que realizaron una presentación judicial solicitando informes sobre el impacto económico y logístico del Consorcio en ambos municipios.

Desde los municipios de Lanús y Quilmes presentamos judicialmente un pedido de informes para conocer la actividad económica del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud con el objetivo de determinar la real incidencia de la logística del Puerto en ambos distritos. pic.twitter.com/agJuvJO3gc — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) September 10, 2024

“En días donde todos debemos estar hablando del daño que Javier Milei genera a nuestra población, lamento tener que evidenciar la acción de algunos dirigentes sobre el posteo que el día martes realizamos con Julian Alvarez sobre un reclamo justo para nuestros municipios y en representación de los intereses de 1.200.000 vecinos de Lanús y Quilmes”, inicia un extenso posteo de Mayra exponiendo la situación.

“Les comparto este informe que me acercaron que demuestra que cuentas de la red social “X” asociadas a Jorge Ferraresi, Francisco Echarren y Andrés Larroque, accionaron para intervenir en la discusión atacando de manera coordinada en la publicación de Julián Alvarez”, explica la jefa comunal y adjunta el documento de 16 páginas en el que se marcan los “hallazgos”, “metodología”, “contenidos” compartidos y se exponen las cuentas señaladas como bots.

En las conclusiones del informe se subraya como “novedoso” el hecho de que a los “perfiles falsos” se suma el accionar de “micro influencers” que aportan “legitimidad a la discusión” que, la intendenta entiende, como una operación organizada en su contra. Vale aclarar que en ningún momento se cita la fuente del documento.

Luego de exponer las similitudes entre las cuentas de X, tales como compartir la fecha de creación, que difunden el mismo contenido asociado a Echarren y Ferraresi, el documento tiene un capítulo especial dedicado al ministro de Desarrollo Social de la Provincia: “Cuentas que responden al ecosistema de Andrés Larroque”.

En la acusación que lanza Mendoza en X, reposteada por Julián ÁLvarez, luego de adjuntar el informe sobre la red de bots, continúa expresando: “Cuando escucho a alguno de esos dirigentes decir públicamente que ‘que hay que despabilarse y estar menos distraídos en estas internas que no conducen a nada’, no puedo menos que coincidir”.

Y en esa línea aclara: “Pero cuando esas mismas personas incurren en el ya clásico ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, o peor aún, en el “tirar la piedra y esconder la mano’, se está cayendo en algo que ha provocado descrédito en la política, que es precisamente decir públicamente una cosa y en privado hacer exactamente lo contrario”.

“LO QUE ESTÁN HACIENDO NO SE HACE y, sinceramente, me resultaría muy incómodo quedarme en la hipocresía de hacer como que nada pasa. Están adoptando las mismas prácticas que critican de los libertarios y sólo generan división y profundizan la anti política”, enfatiza la jefa comunal.

En días donde todos debemos estar hablando del daño que @JMilei genera a nuestra población, lamento tener que evidenciar la acción de algunos dirigentes sobre el posteo que el día martes realizamos con @aJulianAlvarez sobre un reclamo justo para nuestros municipios y en… — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 12, 2024

Y agrega: “Nada más alejado que lo que la gente necesita, siendo funcionales al poder que come pochoclos mientras ‘se pelean los dirigentes’. No estamos para eso, no peleamos por otra cosa más que por el bienestar de nuestra población”.

“Me conocen, soy una militante, no me conduce el ego, no hago política por la personal, no me interesa. Puedo tener modos que no les gusten (sumado a que soy mujer) pero no soy cínica, siempre estoy dispuesta a hablar, a discutir, a construir”, explica.

“Formo parte de un proyecto político que conduce Cristina Fernández y de una organización que militó a Axel Kicillof gobernador. Somos militantes políticos. Aflojen muchachos”, refiere etiquetando tanto a la expresidenta como al Gobernador, lo que no hizo con los tres funcionarios señalados en el informe sobre la red de bots.

“Hay una provincia que gobernar con sus casi 18 millones de habitantes que cuidar. Hay un gobierno nacional que está buscando ahogar a los municipios. Hay empresas con ganancias extraordinarias que deben contribuir con la población de algún modo. Vayamos por eso”, concluye.

La afrenta con Ferraresi es de larga data, y tomó estado publico luego de que la intendenta de Quilmes cruzara al de Avellaneda el pasado 20 de junio en un acto en Gobernación al grito de “Sos un cagón”, luego de que Ferraresi encabezara un acto en Bernal sin darle aviso ni invitarla.

Ya en los primeros días de septiembre el jefe comunal volvió a liderar un acto en Quilmes al tiempo que apuntó contra Julián Álvarez señalando que en su municipio recibieron a vecinos de Lanús que no cuentan con polideportivo en su distrito.

Este sábado 14, se realizará un nuevo plenario de la militancia, esta vez encabezado por el Gobernador en tierra de Ferraresi. La cita es en el Polideportivo Santa Clara del Mar - Parque "El Diego" a partir de las 15.00. “Avellaneda con Axel: La Patria no se vende”, anunció el intendente.

“Participaremos del plenario del peronismo bonaerense, junto a compañeros y compañeras, para organizarnos y seguir construyendo un futuro esperanzador”, cierra el posteo Ferraresi. Ni él ni ninguno de los otros aludidos en el informe presentado por Mendoza, respondieron a la acusación. Tampoco Kicillof, quien se ha mantenido alejado de las internas que dividen a los intendentes.