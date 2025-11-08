En la previa de la visita de Patricia Bullrich a 9 de Julio, la intendenta del distrito, María José Gentile, aseguró que la situación por las inundaciones es “crítica” y remarcó que “nunca es tarde para la ayuda del Estado nacional”. La ministra de Seguridad de la Nación arribará este sábado a la localidad bonaerense para coordinar un operativo de asistencia a los damnificados.

“La situación hoy es crítica. Venimos en esta situación desde febrero, pero nunca es tarde”, sostuvo Gentile en diálogo con Radio Mitre, al ser consultada sobre si la ayuda nacional llegaba con demora.

La jefa comunal destacó el trabajo articulado con el gobierno de Axel Kicillof: “La Provincia viene desde varios meses atrás aportando maquinaria y trabajando en conjunto. Cada 15 días nos reunimos y programamos los trabajos a realizar”.

Según precisó, Bullrich llegará este sábado para recorrer zonas afectadas y luego participará de una reunión con intendentes de la región —entre ellos, los de Bragado, Carlos Casares y Los Toldos—. Por la tarde, la ministra encabezará un encuentro en la Municipalidad de 9 de Julio y luego se reunirá con productores rurales en la Sociedad Rural local.

Gentile describió que “desde febrero el clima no da tregua” y que en la zona “llovió más del doble de la media habitual”. “Cada lluvia son entre 60 y 100 milímetros, lo que hace que lo que está desbordado desborde aún más”, explicó.

La intendenta insistió en la necesidad de avanzar con las obras estructurales del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, al que calificó como “clave” para evitar futuras inundaciones. “Hay una parte que se viene ejecutando, pero hay otra que no. Es un plan maestro que tiene 25 años”, recordó.

“Nosotros entendemos que, con la finalización de ese proyecto, podríamos evitar volver a pasar por esto. Es una obra que no sólo da solución a nuestro partido, sino a toda la región”, agregó.

Por último, Gentile pidió dejar de lado las diferencias políticas para priorizar el bienestar de los bonaerenses: “Hay que entender que estos temas van más allá de la ideología y la política. Son obras que le hacen bien a los pueblos y a la economía nacional y provincial”.