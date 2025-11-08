La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitará este mediodía la localidad bonaerense de 9 de Julio para coordinar un operativo de asistencia a los damnificados por las inundaciones que afectaron gran parte del distrito y de la región.

Según indicaron fuentes cercanas a la ministra, la funcionaria mantendrá una reunión con intendentes en la Municipalidad de 9 de Julio a las 13.00, con el objetivo de evaluar los daños y articular medidas conjuntas de ayuda.

Más tarde, a las 15.00, la ministra encabezará un encuentro con productores rurales en la Sociedad Rural local, donde escuchará las problemáticas del sector y analizará posibles líneas de asistencia.

La visita se enmarca en las acciones que lleva adelante el Gobierno nacional para brindar apoyo logístico y humanitario a los vecinos afectados por las intensas lluvias que dejaron hectáreas de campo bajo el agua y caminos rurales intransitables.

La intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, alertó que “la situación es extremadamente crítica” en el distrito, donde más del 60 % de la zona rural permanece anegada y los accesos se encuentran “prácticamente intransitables”. Además, la provincia interviene en la coordinación de obras de desagüe, limpieza de canales y apoyo vial en conjunto con Nación y municipio.

