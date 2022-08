La vicepresidenta del bloque de Diputados del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense, Susana González, fue una de las víctimas de la brutal represión por parte de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrida en el barrio de Recoleta durante la movilización en respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según relató a LaNoticia1.com, la legisladora provincial se encontraba junto a la esposa del Intendente de Ensenada, Mario Secco, y la secretaria del Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “el Cuervo” Larroque, cuando uniformados la golpearon y la insultaron.

“Lo que viví fue medio loco. Las vallas ya habían sido derribadas, yo me quedé atrás y cuando veo que avanza el camión hidrante agarro a las dos compañeras que estaban conmigo y las empujo para meternos dentro del ingreso de un edificio”, indicó ante nuestros micrófonos la diputada por la Tercera Sección electoral.

“El camión empezó a avanzar, nos empapó y luego se metieron ahí adentro donde estábamos nosotras. Nos tiraron gas pimienta, yo decidí no salir corriendo y me acurruque contra la puerta y la pared. Fue la primera vez que viví una situación de esta naturaleza”, indicó la ex secretaria de Seguridad del municipio de Ensenada.

“Yo no veía nada porque el gas pimienta me dejó desorientada y me hacía arder la vista. A partir de ahí sentí el primer tonfazo que me dieron en los riñones. Luego me volvieron a pegar. Me di vuelta y me empezaron a pegar en la cabeza. Intenté cubrirme con el brazo y ahora lo tengo todo lastimado”, repasó la ex empleada del Instituto de Previsión Social.

González advirtió por la brutalidad del ataque: “Las efectivas policiales me decían: ‘gorda hija de puta, salí de acá’. Yo estaba prácticamente ciega. Me siguieron pegando y cuando me sacaron a la calle me levantó un compañero. Ahí empezamos a correr, pese a que no sabía hacia donde corría porque estaba lastimada y con los ojos inflamados por el gas”.

Acerca de los motivos que acentuaron la ferocidad de la represión, la diputada advirtió: “Yo tenía un chaleco celeste que decía ‘Secco’ y creo que eso generó un mayor ensañamiento”. “No actuaron como policías sino como barrabravas. Nunca vi un funcionario policial que vocifere en las formas que lo hicieron”, reprochó la legisladora.

En ese marco, González alertó por una situación similar que protagonizó Máximo Kirchner. “Lo vimos con Máximo cuando, en forma provocadora, los policías le pegaron y le dijeron: ‘vení pasá, la concha de tu madre’. Eso es propio de barrabravas y no de funcionarios públicos, que además tienen el monopolio de la fuerza”, agregó.

Por los incidentes, González responsabilizó a Horacio Rodríguez Larreta. “La Ciudad se está transformando en una zona muy oscura donde uno queda indefenso. ¿Además qué se puede hacer ante esto? ¿Denunciar en una comisaría de Larreta que ellos mismos me mataron a palos? Realmente fue todo muy terrible”, remarcó.

Consultada sobre su estado de salud, la legisladora respondió: “Me revisaron los médicos y la ecografía no muestra líquidos ni nada raro. El análisis de sangre tampoco. Por suerte no tengo fisuras pero me dieron reposo hasta este martes. Y debo controlar la orina para detectar que no haya sangre”, detalló.

“Los golpes duelen mucho aunque calculo que con los días se irán calmando, al igual que los moretones y la inflamación. Estoy con analgésicos y en la zona de los riñones debo ponerme hielo cada seis horas para desinflamar. Fue una desgracia con suerte porque no tengo lastimado ningún órgano”, concluyó.