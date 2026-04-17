El intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, expuso con detalle el impacto del ajuste nacional en su distrito y advirtió sobre una situación “muy compleja” producto de la paralización de obras y la falta de transferencias de fondos por parte del Gobierno.

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Según precisó el jefe comunal, el Estado nacional mantiene trece obras frenadas en Mar Chiquita, entre las que se incluyen 137 viviendas, un Centro de Desarrollo Infantil, una maternidad, tres escuelas y dos obras de pavimento vinculadas al circuito de transporte público.

A ese escenario se suma una deuda directa con el municipio por obras ya finalizadas con recursos propios. Wischnivetzky destacó el caso del Natatorio Municipal de Santa Clara del Mar, una obra que había quedado inconclusa durante la gestión de Mauricio Macri y que el municipio decidió terminar para evitar una nueva paralización bajo el gobierno de Javier Milei.

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“Adelantamos los fondos para finalizarla y ahora estamos exigiendo el reintegro de casi 500 millones de pesos”, explicó el intendente, quien remarcó que la situación financiera local se vuelve cada vez más difícil ante la falta de respuestas de Nación.

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Wischnivetzky también subrayó el rol de los municipios como “la primera ventanilla del Estado”, al tiempo que denunció un ahogo financiero generalizado. “Hoy todos los municipios están siendo asfixiados por el gobierno nacional, que le está quitando a las provincias y a los distritos recursos que les corresponden por ley”, sostuvo. En esa línea, recordó que el reclamo ya fue elevado a la Corte Suprema por la provincia de Buenos Aires.

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El planteo del intendente se inscribe en un reclamo más amplio que involucra a jefes comunales de todo el país. En ese marco, Wischnivetzky firmó un documento dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, junto a funcionarios provinciales como Carlos Bianco y Gabriel Katopodis, además de más de 300 intendentes.

El petitorio reclama retrotraer el precio de los combustibles, frenar el recorte de fondos y reactivar la obra pública en todo el país. “La gente no aguanta más, ya llevó al límite todas sus posibilidades de financiamiento”, advirtió el intendente.