El presidente aceptó la renuncia del secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, quien presentó su dimisión al cargo el pasado 2 de diciembre para asumir como legislador provincial.

La formalización de la renuncia de Sotelo quedo oficializada este viernes en el Decreto 937/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Sotelo, de 30 años, había llegado al cargo de secretario de Culto y Civilización en agosto de 2024. Fue el vínculo con el papa Francisco en sus últimos días y de hecho asistió en abril del año pasado al funeral del pontífice.

Cuando se presentaron las listas para competir en las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, Sotelo ya había anunciado que se iba a alejar del cargo si era electo diputado provincial.

El dirigente reporta a las filas de LLA que tiene como referente al asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene una disputa interna en el Gabinete con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

