En un nuevo capítulo del fuego interno dentro de La Libertad Avanza, la diputada nacional Lilia Lemoine volvió a la carga contra Oscar Zago, exjefe del bloque oficialista en la Cámara baja y actual titular del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El enfrentamiento estalló luego de que Zago la acusara de haber mantenido reuniones con el empresario Fred Machado, señalado en causas por narcotráfico.

Hola traidor. Te la fui perdonando porque necesitábamos tu voto.

NO TE ENVALENTONES DEMASIADO...

Lo que me hiciste con tu amiga la mechera fue lo más bajo de lo más bajo... junto con Mauro Federico, te acordás? YO NO ME LO VOY A OLVIDAR.



Vos avisaste que había diputados que… — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 14, 2025

El cruce comenzó en la red social X (exTwitter), cuando Lemoine compartió un fragmento de su paso por LN+, donde criticó a legisladores del MID por “seguir sus propios intereses” y “aliarse con el kirchnerismo”.

“Hay diputados que prefieren seguir sus propios intereses, como a veces lo hace el MID, o como generalmente lo hace (Marcela) Pagano y compañía. Se ponen del lado del kirchnerismo, andá a saber por qué interés personal”, lanzó la legisladora.

La respuesta de Zago no tardó:

“La diputada Lemoine dice que hay políticos que votan por plata… Y lo dice ella, que conoció a Fred Machado y estuvo en varias reuniones con él durante la campaña con Espert. Nadie mejor para saberlo, ¿no?”, escribió el dirigente libertario disidente.

Lejos de quedarse callada, Lemoine le contestó con dureza:

“Hola, traidor. Te la fui perdonando porque necesitábamos tu voto. No te envalentones demasiado. Lo que me hiciste con tu amiga la mechera fue lo más bajo de lo más bajo. Yo no me lo voy a olvidar”.

En otro tramo de sus mensajes, la diputada fue más allá y deslizó la existencia de presuntas pruebas que comprometerían a algunos exlibertarios:

“Hay diputados que cobraban para cambiar el voto y algunos que se merqueaban por ahí (y a veces queda capturado en video, ups!). Habemos diputados de LLA que no entramos en ese juego de corrupción”, apuntó.

Para cerrar, Lemoine lo desafió públicamente:

“Ojalá votes bien y te dé vergüenza traicionar al Presidente, gracias al cual no perdiste el partido y encima tuviste bancas para vos y tu gente”.

El enfrentamiento se da en medio de la reconfiguración del bloque Desarrollo y Coherencia, integrado por seis diputados que se escindieron del oficialismo el pasado 23 de septiembre. Entre ellos figuran Oscar Zago, Marcela Pagano, Eduardo Falcone, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González, todos exmiembros del bloque presidido por Gabriel Bornorini.

La pelea expone una vez más las tensiones dentro del espacio libertario en el Congreso, donde los cruces personales entre dirigentes amenazan con fracturar aún más el bloque que responde al presidente Javier Milei.