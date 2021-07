El municipio de Olavarría es una de las 79 “ciudades protegidas” contra el coronavirus ya que inoculó a más del 95% de su población inscripta pero quienes no se anotaron representan un número importante y buscan incentivarlos “casa por casa”.

Población total y dosis aplicadas:

Los últimos datos oficiales poblaciones corresponden al Censo del 2010 y arrojan 110 mil habitantes pero de acuerdo a los datos abiertos que brinda el municipio la población proyectada para el 2021 es de 120 mil ciudadanos.

Hasta el momento aplicaron 71.703 primeras dosis. Ese número representa el 60% de la población si se toma la estimación proyectada para este año de 120 mil habitantes. Es decir, que un 40% no estaría vacunado. Ese porcentaje es estimado ya que no hay datos censale desde el 2010 ni es público el numero de población no vacunada.

Desde la Región Sanitaria IX lanzaron operativos de búsqueda “casa por casa” para incentivar la vacunación en quienes no dieron se registraron para inocularse.

Vacuna libre

Al ser "ciudad protegida" hay disponibilidad libre de vacunas para todos los mayores de 18 años.