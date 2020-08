El intendente local, Ezequiel Galli, confirmó que a partir de este lunes descienden a fase 4 tras un aumento sostenido de caso de COVID-19. El jefe comunal advirtió el impacto negativo que significaría llegar a fase 3 y suspendió actividades.

La fase 4 implica “el cierre de aquellas actividades que fueran habilitadas en Fase 5: actividades culturales (transmisiones remotas, grabaciones de shows, talleres culturales) actividades deportivas en espacios cerrados con distanciamiento social y gimnasios. No se suspenden las salidas recreativas”, explicó Galli.

Hace 10 días este medio informó que los casos acumulados podrían llevar al municipio a esta instancia de descenso de fase. Referentes de salud local señalaron las reuniones sociales como focos de contagio.

“No podemos ir casa por casa para ver si adentro hay una reunión social o no. Recurrimos a la responsabilidad social. Es un estado que controla y responde a las denuncias. Ayer en 2 horas recibimos 26 denuncias de reuniones sociales", enfatizó el intendente.

Sobre las reuniones al aire libre que habilitó La Nación, Galli, aclaró que aún no hay precisiones, hasta tanto Provincia no se expida al respecto, no están habilitadas. Su distrito tiene 71 casos activos, 311 recuperados y 10 fallecidos.

“Queremos reiterar a la ciudadanía lo que significaría un retorno a la Fase 3, en caso de que hubiese que hacerlo: desde lo económico tendría un impacto muy negativo: deberían dejar de funcionar el servicio doméstico, obras privadas, comercios no esenciales, actividades religiosas, salidas recreativas, gestorías, locales gastronómicos y consultorios psicológicos”, señaló el jefe comunal.

Olavarría ya tuvo que bajar de fases y llegó hasta la 1 donde logró controlar el brote y ascender de manera escalonada hasta llegar a la quinta y última etapa.