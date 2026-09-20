La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) volvió a apuntar contra el Gobierno nacional y reveló presuntos casos de corrupción de parte de la actual administración.

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"Anoche les conté la entrada del Olivosgate. Hoy va el plato principal: cocina, jardinería y carritos de golf. Un emprendimiento familiar dentro de la Quinta de Olivos, con una sola particularidad: lo pagamos todos", señaló realizando una breve introducción al tema que sigue la diputado a través de su cuenta oficial de X.

Esta semana Casa Militar asumió el control integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias del presidente Javier Milei y su familia. El Gobierno confirmó que 12 civiles fueron despedidos.

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Pagano aseguró en su publicación que "la cocina de Olivos quedó en familia" y señaló que estaba a cargo de Analía Agudiez, pareja del intendente de la Quinta, Osvaldo Sosa, y hermana de Belén Agudiez, amiga íntima de Karina Milei. "Además de darle de comer a Milei, tiene un catering privado: 'Pancitos Caseros?'. Los insumos? Que lo expliquen ante un juez", agregó.

"Según la documentación, usaron a un jubilado de un barrio carenciado, sin casa ni patrimonio, para facturarle al Estado más de $600 millones. Lo pusieron como 'proveedor' de la Presidencia. Alguien cree que esa plata la cobró él?", denunció la legisladora.

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Por otro lado, recordó que "la jardinería histórica de Olivos pasó a Franco Castelli, socio de Agudiez", lo que asegura que se realizó en un "procedimiento irregular" que ya denunció (CFP 2273/2026). "Los carritos de golf se multiplicaron pero para la firma Melex", añadió.

"El colmo? Gastan fortunas en aromatizantes Saphirus (para eso si hay plata!). Todo con aval de Karina Milei. Si, la del 3% que se repite más allá de los medicamentos de la Andis. Peculado, fraude y lavado: la Justicia ya tiene la carta", aseveró casi al final de su publicación.

Para cerrar lo que calificó como "Olivosgate", señaló. "Para disimular los curros con los 'proveedores' de Olivos y el afano de mercadería, Agudiez y la hermana echaron a los civiles y militarizaron la Quinta. Hoy el Presidente está aislado: Olivos parece un cuartel. Prisión domiciliaria, pero con catering. La cuenta, como siempre, la pagamos todos".

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Anoche les conté la entrada del Olivosgate. Hoy va el plato principal: cocina, jardinería y carritos de golf. Un emprendimiento familiar dentro de la Quinta de Olivos, con una sola particularidad: lo pagamos todos. Abro 🧵 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 20, 2026